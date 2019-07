Foto Daniel Arias

Comenzó cuando era niño, desde los 5 años, inspirado en un animal que veía a diario trabajando en la finca en la que se crió en Alto de Sierra. "El primer dibujo que intenté y me salió fue un caballo, como me gustó me propuse ser dibujante y desde entonces no hice otra cosa más que dibujar' dice Jorge Rodríguez, el dibujante con más de 30 años de trayectoria que recibirá un reconocimiento el viernes (a las 19,30) en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, donde además hará un dibujo en vivo.



"No me lo esperaba, porque mi trabajo, como la mayoría de los dibujantes, es un trabajo solitario. Rara vez uno se junta para dibujar, o intercambiar experiencias y opiniones. No esperaba encontrarme con este reconocimiento, por eso estoy muy agradecido por este reconocimientos a mi oficio', dijo a DIARIO DE CUYO el dibujante que en los últimos años se abocó a los próceres.



Para hablar de sus inicios, Rodríguez se traslada a su niñez, a su padre haciéndole una figura de papel de un caballo para que él lo copie o una imagen que hasta hoy recuerda con detalle. "Había un caballo con el que se trabajaba el parral, ver ese animal trabajando, mi recuerdo es muy vívido, verlo a contraluz, mientras mi tío lo conducía, veía que avanzaba hacia mi, el esfuerzo, su respiración, el vapor, el ruido de los arneses, la reja del arado rompiendo el suelo, fue una imagen y un sonido que quedaron grabados en mi por siempre, y quise en algún momento plasmarlo, a esta altura ya se dibujar un caballo', detalló, el dibujante para compartir el momento exacto que recuerdo que lo marcó a fuego.

Desde que comenzó a trabajar, tuvo la suerte de poder ligarlo al dibujo. A los 18 se sumó a una agencia de publicidad, la de Pepe Galván y Nina Labaké de Galván; fue ilustrador y caricaturista en el Nuevo Diario durante 10 años; en la secretaría de Salud Pública se encargó de ilustraciones de campañas de prevención. Su relación con la Universidad Nacional de San Juan comenzó luego de que fuera convocado por el Centro de Fotogrametría para ilustrar un atlas para chicos. Así fue que lo contrataron en la editorial de la UNSJ donde se desempeña actualmente como ilustrador de tapas e interiores de las publicaciones que edita esa institución.



Así transcurre su vida, siempre ligada al dibujo, con una pasión que sigue intacta a través de los años, que nació con aquellos caballos a los que sumó los hombres, a través de otra afición suya: la historia.



Publicó junto con su esposa Maricina del Cid la revista La tagua con episodios históricos de San Juan, (como Amable Jones, Mariana Chapanay). "Narraba personajes históricos y legendarios locales, luego me avoqué a la historia de un prócer de trascendencia nacional y elegí a Sarmiento, publiqué en 2011 a través de la editorial de la UNSJ el libro de Sarmiento en historietas, toda la vida política de Sarmiento'comenzó el historietista que ya había empezado a José de San Martín y quiere lograr recrear toda la gesta libertadora. "Comencé a ilustrar la vida de San Martín, es un trabajo en el que llevo casi 10 años para lo cual me tuve que documentar en uniformes, armamentos...tengo algunos episodios que son las batallas más sobresalientes que libró San Martín, la de Maipú, San Lorenzo y Chacabuco, eso lo tengo historietizado. Ha sido exhibido muy fraccionadamente, en acontecimientos precisos y publico reducido. Quiero concretar todas las batallas y la injerencia que tuvo en la historia nacional. Espero que algún día poder convertirlo en libro. Es apasionante la vida de San Martín porque fue un hombre de acción, y la historieta es acción', comentó Rodríguez , quien opinó que la historieta vive un buen momento en la actualidad. "Hace 19 años la historieta no estaba tan enraizada como ahora. Hay chicos que dibujan y lo hacen muy bien, están influenciados por el manga japonés, un estilo bastante alejado de las que yo conocí y me inspiraron como D'Artagnan, Nippur de Lagash, El Tony, muy buenos ilustradores que fueron mis maestros'.



Rodríguez ha expuesto en el Museo Histórico Nacional, en el Congreso de la Nación, en la Casa de San Juan de Buenos Aires, en el Regimiento de Granaderos, en el Instituto Sanmartiniano, y en San Juan en la Estación San Martín, el Auditorio Juan Victoria, y con motivo de la presentación del libro El regreso de los patriotas (2016), de Damián López, con ilustraciones suyas, fue la primera vez que expuso algo de su obra en el MPBA.



Para agendar actividades

"La hora dibujada' es la propuesta para este viernes 5 de julio en el Museo Provincial Franklin Rawson (desde las 19, gratis) donde además del reconocimiento al dibujante Jorge Rodríguez, presentarán la delegación local de la Asociación de Dibujantes de la Argentina (ADA), habrá sesiones de dibujo libre para todos los asistentes. Participarán el grupo Ilustradoras sanjuaninas en acción y Croquiseros Urbanos San Juan y habrá varias presentaciones de libros del género, (a las 19.45 en Biblioteca): El mio Cid de Antonio Acevedo y Nicolás Ávila; Literatura ilustrada de Poderosa lectura de Ivan Manrique. También presentarán Papeles de Cuyo de Gerardo Mureddu, Joel Salinas, Nico Suares, Brian Olivares. Habrá una charla sobre Mercado Internacional del Comic por Nicolás Touris.



Además, habrá una tienda de ilustración, donde se podrá comprar originales de dibujos e ilustraciones; proyectarán Del dibujo a la animación de Luciana Assandri. Acompañará la música del DJ Pauli Lanza y habrá degustación de cerveza artesanal.