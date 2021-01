No es un día fácil para Rocío Quiroz. Tras el fuerte temporal que azotó la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, su vivienda en Chascomús sufrió graves daños.

“Cuando no encontrás respuestas, cuando decís ¡por qué? Hoy es un día muy triste, un día sin ganas de nada. Lo importante es que estamos todos bien, el susto. ¿Y ahora? Cómo seguimos. La verdad muy mal”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

#AdrianaInvestiga��Así quedó la casa de Rocio Quiroz tras el fuerte temporal.Lo viste en @adrianabravista pic.twitter.com/4Jm6lEcSqv — Adriana (@adrianabravista) January 11, 2021

Y luego siguió: “Viste cuando decís: ‘¿Por qué?’. Viste cuando a uno le cuesta todo y pensamos en progresar, en desear tener nuestra casa terminada con Edu y ¡nos pasa esto! ¿Y ahora? ¿Cómo seguimos? Agradezco que no nos pasó nada, que estamos bien, los nenes, Almita, el Torra y su familia que estaban con nosotros. ¡El susto! ¡El miedo! El no saber qué hacer, por dónde arrancar, mucho viento, ¡una explosión muy grande!”.

Angustiada, la participante del Cantando 2020 continuó su descargo por esa red social: “Cuando uno no le desea el mal a nadie, cuando no molestamos, cuando sólo pensamos en nuestra familia, nos pasa esto...Qué triste, pero vamos a salir de esta, amor, y yo sé que vamos a poder tener mucho más, sé todo lo que cuesta pero ¡lo importante de todo esto es que somos más fuertes de lo que piensan!”. Por último, Rocío agradeció a quienes estuvieron con ella en este momento tan difícil.

A su vez, la cantante compartió un video de las consecuencias que dejó el terrible temporal, en el que se puede ver la dimensión de los destrozos.

Tras dar a conocer este lamentable episodio, Ángel de Brito confirmó la ausencia de la participante en el reality de ElTrece. “Esta noche, @RocioQuiroz no estará en el #cantando2020 será reemplazada por su Coach. El temporal le voló el techo de su casa provocando grandes daños. Esta muy angustiada. Ojalá pueda volver pronto”, escribió el periodista.