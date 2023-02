Tomás Holder, el primer eliminado de la casa de Gran Hermano (Telefe, domingo a jueves a las 22.15) no está atravesando su mejor momento.

En su cuenta de Instagram le comunicó a su medio millón de seguidores que se alejará momentáneamente de las redes sociales tras sufrir ataques de pánico.

"Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hago esto para todos mis seguidores. Quiero decirles que por un tiempo, por unos días, voy a dejar las redes", comenzó explicando el influencer rosarino en el video que compartió en Instagram.

"Más que nada porque sufrí ataques de pánico y cosas que no me están haciendo bien. Y nada, quería mantenerlos informados que voy a mejorar", continuó Holder, visiblemente bajo anímicamente, muy distinto al perfil que mostró durante su participación en el reality conducido por Santiago del Moro.

"Por un tiempo, por unos días, no sé cuento, no voy a subir cosas. Así que no se preocupen, que estoy bien. Estoy en casa, con gente que me quiere, con familia. Y nada, les mando un beso a todos", cerró.

Previamente, Holder había compartido en la red social una reflexión sobre el Día de San Valentín. "Y llegó el 14 nomás, un día como hoy tendría que ser diferente para mí... pero otra vez vuelve a ser otro más del montón", inició el exparticipante, quien tras salir de la casa se separó -con escándalo- de su pareja, Paula Balbi.

"Valoren mucho a su pareja, cuídenla, respétenla y sobre todo amen de verdad, hoy ya casi nadie logra eso, 'amar de verdad', no se trata de ser fiel cuando todos te ven... sino de serlo cuando nadie lo hace, no se trata de subirle una foto hoy diciendo te amo, se trata de hacerlo cada mañana que te levantes", continuó, aconsejando a sus seguidores.

"Vos que me lees y tenes la suerte de estar acompañado, cuidá esa relación, cuidá a esa persona, y no tires todo a la basura por un momento de calentura y ya... ese momento desaparece, la persona a tu lado no. Feliz 14 gente", finalizó, junto a un emoji de corazón.

Su presente tras salir de la casa de GH

Desde que salió de Gran Hermano, Holder, más allá de las primeras semanas en las que recorrió distintos programas, tomó la decisión de alejarse de los medios. Incluso, decidió no formar parte del primer repechaje, ya que en ese entonces se encontraba de vacaciones en el caribe mexicano. Luego, continuó explotando su faceta como influencer y realizando actos de presencia, dejando de lado su participación en los ciclos de debate de GH.

En una oportunidad, ante la consulta de por qué no se lo veía en los programas televisivos, él explicó: "Para los que me preguntan porque no aparecí más en los medios es porque me volví a mi ciudad. Necesitaba desconectarme de todo. No se olviden la edad que tengo. No se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantas cámaras en la cara".