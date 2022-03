Su pronta muerte a los 51 años, ocurrida el viernes por la noche, dejó perplejos a los famosos y sobre todo a cantantes y músicos, que volcaron su pésame en las redes sociales, sumergidos en la congoja frente a su partida, a causa de un tumor cerebral que padecía hace más de 12 meses. Es que además de periodista, conductor y productor, Gerardo Rozín supo rescatar la música popular y darle un lugar central en la pantalla chica, en ciclos federales y con artistas en vivo. Su profesionalismo, talento y don de gente fueron de las tantas características que resaltaron cientos de mensajes, y que destacaron también personalidades de la política y los medios para despedir a quien gustaba autodefinirse como "rosarino, judío y de Central", un amante del medio que será sepultado hoy en el Cementerio Israelita de Rosario junto a su madre, tras ser velado en la localidad de Almagro (Buenos Aires).



"He sido amigo de un hombre increíble los últimos 17 años. El mejor entrevistador que tuve algún día y uno de los dedos de la mano que cuenta a los pocos amigos de verdad que tengo", escribió Ricardo Montaner en su Instagram sobre el animador que, en su momento más difícil, estuvo acompañado de Eugenia Quibel, locutora de La Peña de Morfi y su último amor, quien con profunda tristeza expresó que dio "pelea hasta el final".



"Al final tuvo razón, se iba a ir pronto, tengo dolor y enojo, pero tengo también un profundo agradecimiento por todas las charlas que me dedicó (...) Le hablé de Dios porque era mi deber y aunque no me creía me supo escuchar con emoción y respeto a mi fe, a la fe que él decía no tener. De todos modos estoy seguro que Dios en su infinita misericordia ya lo recibió allá arriba en la cima del cielo, donde deben llegar a descansar las buenas personas como 'el tío ROZIN'", fue parte del texto con el que el astro argentino- venezolano buceó en los vínculos que establecieron y en los cuales se apoyó para transitar la enfermedad que prefirió no hacer pública.



"Excelente productor y competidor. Amaba la televisión", publicó Mirtha Legrand, una de las primeras en lamentar en Twitter el deceso del comunicador, padre de 2 hijos: Pedro, de 18, con Mariana Basualdo; y Elena, de 12, con Carmela Bárbaro.



"Un laburante incansable y muy talentoso de este medio", posteó Marcelo Tinelli acerca del hombre que en Morfi, todos a la mesa y en La Peña de Morfi, sus 2 últimos ciclos que se emitieron por Telefe, supo sacarle provecho a sus dotes de entrevistador y difusor de la música nacional, que incluyó transmisiones en directo desde distintos teatros del país.



Movilizado, Fito Páez se manifestó en Instagram, donde lo destacó como un "Emperrado con ponerle música en vivo a un país que la necesitaba y cual Quijote, peleando contra los molinos de vientos de la burocracia televisiva". "Fue un gran amigo de sus amigos y amado en el medio, donde se movió como pez en el agua, por su buena leche y gran carisma. Obsesivo en su trabajo, se convirtió en uno de los favoritos del gran público por su entrega y pasión", lo catalogó su coterráneo, retratando el costado laboral y personal de quien condujo Tres poderes, Esta noche libros y Gracias por venir -este con Julieta Prandi-; produjo Hora clave, Georgina y vos, Mañaneras y Es por ahí; fue el encargado de La pregunta animal en el Sábado Bus de Nicolás Repetto -en una estructura en forma de "U' para que él pudiera escuchar, debido a que había quedado sordo de un oído- y se desempeñó como gerente de programación del ex Azul TV (hoy El Nueve).



"Se fue una de las personas más cálidas, apasionadas y más respetuosas de la televisión. Logró lo que pocos: generar un espacio de la cultura desde el entretenimiento. Gracias Gerardo por darme un lugar siempre. Te vamos a extrañar mucho. La TV y la música ni te digo", colgó Lali Espósito agradeciendo la tarea que en su última etapa hacía todos los domingos al mediodía en el programa desde cual dijo adiós el 27 de diciembre pasado, con una copa en la mano, conmovido hasta las lágrimas, prometiendo un reencuentro. Si bien, este año, se anunció que Iván de Pineda se sumaría a la conducción en la sexta temporada, no se concretará hoy.