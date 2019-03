Xuxa tiene el corazón destrozado por la muerte de su perrito. Lo llevó a la veterinaria para que le hicieran un control y se lo devolvieron sin vida. Según contó en sus redes, le realizaron una resonancia para revisarle la columna y se excedieron con la dosis de anestesia.

La animadora infantil expresó que no estaba preparada para verlo partir tan pronto, ya que no era un animal que estaba enfermo. ¿Qué voy a hacer sin ese rabo que parecía que iba a quebrarse cada vez que me veía?, ¿qué hago sin tu cuerpo pegado al mío? Nadie me dará más besos, amorcito de pelos. Que alguien me diga que esto es mentira, por favor", escribió muy angustiada.

También mostró el video del perrito minutos antes de hacerse el estudio. Se lo veía normal, sin síntomas de tener algo malo. "Esta imagen es de mi hijo de pelos antes de hacerse la resonancia. Estaba bien. Infelizmente tengo que aceptar que tuvo 'un problema inesperado', porque así fue como los veterinarios me lo dijeron sin aceptar que hubo un error médico, y no me lo traerán de vuelta", comentó la brasileña.