Tal como muchas otras madres en esta época del año, Juana Repetto demuestra la emoción que vive a raíz de que sus hijos comiencen un nuevo ciclo escolar. El armado de la mochila, los útiles, el uniforme, la hija de Reina Reech vive esta etapa de su vida con mucha alegría. Sin embargo, no todas son buenas noticias, y es que la actriz compartió en sus redes sociales el problema que afronta con uno de sus pequeños.

Sentada en su auto, con su hijo en la parte trasera del vehículo, Repetto habló ante sus 1,6 millones de seguidores de Instagram y reveló la dificultad que enfrenta su hijo menor para empezar la escuela. “Contexto: no conseguimos vacante a la mañana. Beli va a sala de 3 pero hasta fin de año va a tener 2 años. Es el más peque de todos”, expresó bajo un filtro blanco y negro.

Luego, la actriz continuó detallando el inconveniente: “Él recontra necesita su siesta y la venía haciendo en el horario que entra al jardín. Entonces estamos haciendo malabares, no encontré aún una rutina que nos resulte. Hace su siesta tipo 12.30, después de almorzar ¿y a qué hora entra al jardín? A las 12 y media”.

El pequeño Belisario, de dos años de edad, se prepara para una nueva etapa en su vida. Es que su madre, ante la dificultad de encontrar vacantes en el futuro, busca que su hijo inicie el ciclo lectivo ahora: “Lo mando a sala de tres siendo tan chiquito porque después no hay vacantes. No encontré una rutina todavía que nos funcione. Él se despierta con Toro a las 7 am, intento hacerlo dormir y no puedo. Hoy se durmió una siesta tipo 11, lo desperté y vinimos con un tupper en el auto. Estoy buscando la rutina de sala de 3 y no le encuentro la vuelta”.

Así, con un poco de bronca por la situación, la actriz siguió explicando el problema: “Ayer no logró dormir y cuando salió del jardín, lloraba y estaba totalmente pasado. No sabía qué quería. Se durmió a las 5 pm y lo dejé descansar. Hoy durmió media hora y vamos a ver qué pasa. No sé qué hacer, ayúdenme. Que no duerma la siesta no es opción”.

Días atrás, la influencer también había detallado cómo había sido el comienzo de su otro hijo, Toribio. “Feliz comienzo amor de mi vida. Segundo grado, ¿en qué momento?”, escribió Juana junto a la foto del nene vestido con el uniforme y la mochila en la mano para comenzar un nuevo año lectivo. En otras de las fotos que subió se puede ver a Belisario muy cerca de su hermanito. “Siempre vamos a estar para acompañarte... no se suelten nunca”, escribió como una expresión de deseo Juana. Y en una tercera imagen de los chiquitos juntos, sumó: “Y bien de cerca, ¿no Beli?”.