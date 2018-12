Beatriz Salomón habló en el programa de Angel de Brito del duro presente que transita tras la fractura de cadera que obligó su internación a principios de mes. La ex vedette y actriz de 65 años contó que su colega Susana Romero consiguió a alguien que la cuide en las noches. "Es lo peor, cuando me tienen que dar las pastillas y cambiarme los pañales, porque no puedo ir al baño. Esto es muy fuerte...', se quebró la sanjuanina, que desde la escandalosa separación de Ferriols, tras la cámara oculta de Punto Doc, acarrea inconvenientes personales, laborales y económicos. "Es tremendo, trato de tener pensamientos positivos, tener proyectos. Ante esta cosa de estar inútil, porque lo que me pasó cuando me caí ocurrió porque las inyecciones que me dan para la otra enfermedad que tengo son tan fuertes que cristalizan los huesos. Yo me quebré la cadera porque no tengo estabilidad, no puedo caminar. Con todo esto, una persona se vuelve una ameba', se explayó, y explicó que "esto es un gran estrés de 14 años de pelear contra la vida, contra una empresa terrible, de estar solo con Ana Rosenfeld al lado mío'.