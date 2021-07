En distintas ocasiones, Zulma Lobato manifestó que a raíz de la pandemia atravesaba un difícil presente laboral y económico. Incluso en enero habló de la posibilidad de marcharse a España en busca de nuevos horizontes. El tiempo pasó y su situación no mejora. Este jueves reapareció en el piso de Crónica y advirtió: “Se están perdiendo una gran oportunidad”.

En diálogo con el periodista Diego Moranzoni, la artista repasó su trayectoria y contó que comenzó como extra. Tras asegurar que formó parte de más de 40 películas extranjeras y nacionales, se mostró indignada por la falta de propuestas laborales y no ocultó su enojo al asegurar que la industria del espectáculo le dio la espalda.

Al respecto, señaló que piensa radicarse en España: ”Hasta Almodóvar me conoce. Ya que acá no me quieren dar trabajo como actriz, me iré a probar suerte allá y si me va bien, me quedo”.

Pese a la decepción que tiene con el medio, destacó que el público la sigue reconociendo y aclamando. “Todos los días me paran por la calle y me preguntan cuándo voy a volver a la televisión. Pero no es algo que yo maneje”, explicó.

Consultada sobre su vida cotidiana, contó que le gusta levantarse temprano para dedicarse a las tareas domésticas y que disfruta de cocinar, hacer gimnasia y pasear a su perro. Sin embargo, expresó que nada de eso le es fácil porque está deprimida debido a que lleva un año y medio encerrada y sin trabajo.

“Tengo una jubilación mínima, pero nadie llega a fin de mes con eso. Apenas si pago el alquiler, los impuestos y como mal porque no llego”, dijo en referencia al difícil momento que le toca atravesar.

Sin ofertas teatrales ni televisivas, trabaja en eventos privados y realiza saludos. Pero no quiso hablar de cifras por razones de seguridad: “Lo maneja mi mánager Lautaro Reyes. Pueden hablar con él”.

Una de las periodistas quiso saber cómo se imagina dentro de diez años y ella sentenció: “Me veo rodeada de público y con muchísimo trabajo pero no acá, sino en España. Acá se están perdiendo una gran oportunidad”.

En junio Zulma buscaba trabajo como empleada doméstica y pedía 400 pesos por la hora de limpieza. En aquel entonces, TN Show confirmó que una familia amiga la contrató para ayudarla. Aunque era un alivio contar con ese dinero, necesitaba que la llamaran de otros lugares para poder juntar un poco más.