“Hoy es un día un poco triste para este grupo. Nuestra compañera Karina, a quien queremos un montón y compartimos días hermosos de mucha alegría, no la está pasando nada bien. Ella está embarazada, se le complicó muchísimo su cuadro de COVID-19. Acaba de entrar en coma inducido”.

Florencia Peña comenzó su programa este viernes con lágrimas en los ojos, la voz quebrada y sin poder contener el llanto al hablar de Karina Gao, la cocina de Flor de equipo –el ciclo que conduce por la pantalla de Telefe– quien debió ser internada luego de dar positivo de coronavirus y cuyo cuadro se agravó en las últimas horas. Está embazada de cinco meses y medio y, según la propia Karina contó a través de un mensaje que les envió a sus compañeros a primera hora, los médicos decidieron inducirla a un coma.

La cocinera, por otra parte, también se expresó en sus redes sociales, en las cuales venía comunicando su evolución desde el Sanatorio Otamendi, en donde está internada con una neumonía bilateral. “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa. Les voy a pedir el último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”, pidió desde la cuenta @monpetitglouton, en la que suele compartir recetas y donde en los últimos días volcó sus sensaciones durante la internación.

Según detallaron en Flor de equipo, Karina –que está embarazada de 25 semanas y ya es madre de gemelos– comenzó a presentar síntomas de coronavirus la semana pasada y se comunicó con Nancy Pazos, quien la asesoró para que parte del equipo del Gobierno de la Ciudad fuera a su casa a realizarle un hisopado, cuyo resultado fue positivo. Había perdido el gusto y también presentó fiebre alta que persistió durante tres días, motivo por el cual los médicos decidieron internarla para poder monitorearla tanto a ella como a su bebé.

“Después de cuatro días con fiebre alta, la pasaron a terapia intensiva (hace 48 horas) por prevención, y le pusieron oxígeno. La última ecografía de esta mañana dio que el estado de sus pulmones era muy complejo, están muy atacados. Y decidieron inducirla a un coma para poder intubarla”, detalló la periodista y panelista del programa.

Luego de afirmar que el cuadro de salud de Karina es delicado –”queda rezar”, pidió Pazos– indicaron que los médicos creen que la cocinera fue afectada por “una cepa del virus bastante compleja” ya que su marido presenta fiebre desde hace cinco días y que uno de sus hijos mellizos (ambos contagiados de coronavirus) también tuvo temperatura.