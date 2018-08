"Giselle es una obra de ballet que cautiva a todo público, no sólo por el drama literario de su historia, sino además por la atractiva ambientación medieval del primer acto y el bosque sobrenatural del segundo; y por la música muy melódica. Claramente para el público que gusta del ballet es una cita impostergable", dice Julieta Paul Kler a DIARIO DE CUYO. Figura del Ballet del Teatro Argentino de La Plata, volverá a ponerle cuerpo y alma a la protagonista de este drama amoroso danzado, cumbre del ballet romántico que la Red Integral Privada Educativa (RIPE) llevará al Teatro del Bicentenario esta noche y mañana (ver aparte). Primera vez en la provincia, con 41 años de edad y muchos de escenario, dice que no recuerda exactamente cuántas veces hizo este ballet, aunque calcula que unas 30, en 3 versiones diferentes; pero siempre la conmueve.



"Personalmente hay dos particularidades de este ballet que me apasionan. Primero el personaje; Giselle vive un desengaño amoroso; y aunque la historia está ambientada en otra época y, en consecuencia, en una sociedad con otros valores y creencias, el drama que vive Giselle es atemporal, y mis personajes favoritos son los dramáticos. Además el estilo romántico del segundo acto, con el cuerpo de baile de las Willis, y lo sobrenatural es sublime, marcando un contraste con el primer acto inmerso en el plano real", explica la bailarina nacida en Paraná, quien empezó a estudiar danza "como un juego", acompañando a su madre, que era modista del estudio al que iba su hermana. Fue en la adolescencia cuando descubrió su vocación y entonces se preparó para ingresar, una vez terminado el secundario, en el Instituto del Teatro Colón, con el que hizo varias presentaciones.



Y con tantas veces que encarnó a esta aldeana enamorada ¿descubrió algo en común con ella, además de la pasión por bailar? "Giselle tiene la ingenuidad que yo tuve alguna vez y que hemos tenido muchas, seguramente. Y si bien hoy mi personalidad dista mucho de ella, he pasado situaciones a las que recurro como caudal emotivo para encarar el drama de este personaje, y es lo que me resulta fascinante de este ballet, la posibilidad de ser alguien tan distinto", señala Julieta, que por razones personales -entre ellas la muerte de su madre en un accidente de tránsito y problemas de salud- dejó de bailar varios años. "Fue un momento muy difícil pero que con el tiempo me fortaleció", sostiene la mujer que "contra cualquier pronóstico y con mucho esfuerzo", volvió a los escenarios a los 24 años. Primero -audición mediante- estuvo con el Ballet Argentino de Julio Bocca, donde permaneció 4 años; y en el 2005 ingresó al Argentino de La Plata, donde desde hace 12 años interpreta roles protagónicos.



Convencida de que hoy en día hay muchas bailarinas que hacen Giselle de manera "sublime", sin embargo Julieta considera "memorables e insuperables" en ese rol a Natalia Makarova y a Carla Fracci. "En ellas, el desarrollo del personaje está por encima de todo y es lo que me fascina de una Giselle. El virtuosismo técnico de las últimas décadas no supera el dramatismo escénico de aquellas bailarinas", opina Paul Kler, para quien la técnica en este ballet está al servicio del personaje. "Lo más complejo es superar las dificultades técnicas sin afectar el estilo, que es muy diferente en los dos actos. Justamente, en mi experiencia, Giselle aporta a las bailarinas, y especialmente a la protagonista, la capacidad de tomar la técnica como una herramienta al servicio de una historia muy rica en relato y en estilo, por encima del virtuosismo de otras obras. La trama se impone sobre la herramienta técnica", subrayó la bailarina, tan expectante como el público sanjuanino por su inminente debut en el Bicentenario.

Para agendar



Producción integral de RIPE, con reposición y dirección general de Sabrina Streiff, Giselle se verá hoy (21.30) y mañana (20) en el Teatro del Bicentenario. Entradas $150, $350, $500 y $600, en venta en boletería del teatro y por sistema tuentrada.com.



Con protagónicos de Julieta Paul Kler y Juan Bautista Parada, figuras del Teatro Argentino de La Plata; cuenta con un elenco de 50 bailarines sanjuaninos y artistas invitados. Pas Paysan: Luz María López y Jhonatan Martini (sábado); y Camila Gómez y Aníbal Caballero (domingo). Reina de las Willis: Gema Fernández Yuste. Hilarion: Fernando Muñoz.