Manuel Mínguez y Américo "Pelufo" Barboza, volvieron este lunes al escenario Atahualpa Yupanqui del Festival Nacional de Folclore, en Córdoba, tras estar alejados de la música 25 años. Allí fueron presentados por un comprovinciano, el locutor y periodista Rony Vargas.

El dúo abrió su repertorio bien sanjuanino de 30 minutos con "Riquezas mías" y luego continuó con "Me hiciste mal", "Nochecita de San Juan", "Vallecito de Huaco", "Si sabis templar las cuerdas" y "Allá en el Quinto Cuartel".

“Justo hace 50 años, en 1969, recibimos el premio Revelación de Cosquín. Es un placer y una emoción muy grande estar en este escenario histórico. Gracias a Rony, que siempre deseó que la dupla volviera", dijo Manuel Mínguez en una entrevista con Cadena 3 antes de presentar el show.

Luego, continuó: "Es comenzar de nuevo, pero con otra experiencia. No nos tiemblan las rodillas, yo me creo de 30 años y tengo 74. En mayo, cuando pensamos volver, desde el primer momento anhelaba estar aquí".

Barboza, por su lado, expresó su nerviosismo y la emoción. "Le agradezco el regalo que me hace la vida. Esto no estaba en nuestros planes, habíamos dejado de cantar y no pensábamos volver".