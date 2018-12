Aún resuenan los aplausos por su regreso y ya están ensayando para subirse al escenario más importante del folclore, el Festival Nacional de Cosquín. Américo "Pelufo" Barboza y Manuel Mínguez volverán a presentarse en la plaza Próspero Molina en enero como lo hicieron hace casi 50 años. "Siento mucha emoción, nunca creí que volvería a cantar y mucho menos hacerlo de nuevo en Cosquín", comentó Mínguez a DIARIO DE CUYO.

Los folcloristas sanjuaninos decidieron volver a reunirse después de 25 años separados y ahora disfrutarán juntos el regreso al gran festival cordobés.

"Pelufo ha seguido tocando y cantando, yo después de 25 años recién empiezo otra vez, así que me produce ansiedad, nervios, ruiditos en la panza, temblores en las rodillas (risas)... pero para mí es una cosa hermosa, la vida me ha premiado. Cosquin nos trae recuerdos viejos, en el '69 salimos ganadores", expresó Mínguez.

Por su parte, Barboza también comparte sus sentimientos alborotados por la vuelta y el nuevo desafío de actuar en Cosquín. "Siento emoción, porque cuando hicimos la presentación en El rancho, no sabe lo que fue... el recibimiento de la gente,todos de pie aplaudiendo... nunca había vivido eso. Ese impacto para nosotros será inolvidable, en Jáchal también pasó algo parecido, porque fuimos 15 años al Festival de la tradición", apuntó Pelufo. "Cuando fuimos a Cosquín en el 70 teníamos 23 años, fuimos a probar suerte como lo hacen todos los nuevos valores y ganamos. Era otro el sistema, costó mucho para que nos escucharan", recuerda Barboza sobre su paso por el escenario Atahualpa Yupanqui al que subirán el 28 de enero junto a Rony Vargas.

"Para mí será muy positivo. Cuando estuvimos en la radio, en Cadena 3, llegaron un montón de mensajes de gente de Córdoba y otros puntos del país. Me quedé sorprendido. Me alegró mucho. Por eso creo que será buena respuesta. Ademas vamos a estar con Rony, él nos dijo: 'Me quiero dar el gusto de estar con ustedes arriba de un escenario'. Así que además de presentarnos, mis recitados los va a decir él", apuntó Mínguez sobre las expectativas de su actuación ante la exigente platea de la plaza Próspero Molina.