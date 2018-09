Antes de recibir su voto secreto, Esmeralda Mitre se descargó un poco más con Marcelo Tinelli, luego de no haber quedado para nada conforme con la devolución del jurado en el debut y apuntó principalmente contra Florencia Peña, porque le dijo en broma que estaba "loca como un plumero".

"No vengo acá a pelearme. Ante todo, la dignidad. Hice todo mi camino laboral así y no quiero estar a las patadas como si fuera un carnaval carioca", disparó y agregó: "Ni tampoco estoy borracha como dijo Florencia Peña. A mí no se me dice borracha".

"¿Puedo decir algo?", intentó hablar Peña. "No, estoy hablando yo. Me dijeron loca y jugar con la salud mental me parece grave", cortó tajante la participante. "Si ella está haciendo espejo conmigo, no sé, quizás debería ir al psicólogo", lanzó y terminó: "No voy a aguantar que me digan eso".

"¿Puedo hablar ahora? ¿Me permitís Esmeralda? Te quiero decir dos cosas: cuando te dije que estabas loca como un plumero, te lo dije desde el mejor lugar", comenzó a decirle Florencia y antes de seguir fue interrumpida otra vez por la participante.

Peña entonces cambió el tono: "Pará, dejame hablar a mí. Vos aceptaste este juego. Vos estás parada ahí y yo sentada acá, para juzgar". Y enseguida respondió: "Esto lo ven millones de personas. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Me tuve que bancar un porrazo fuerte", concluyó la actriz que luego destacó la actitud de la jurado por explicar que lo que dijo no fue con "mala intención".

La pareja resultó salvada por el jurado de modo tal que pasó a la ronda de aquadance que comenzará en la edición de hoy.