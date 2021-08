Horas antes de que Santiago Moreno Charpentier -conocido popularmente como Chano- recibiera el alta médica del Sanatorio Otamendi, donde fue operado de urgencia tras recibir un tiro en el abdomen, por el que perdió un riñón, el bazo y parte del páncreas, una de sus fanáticas le pido al Indio Solari a través de sus redes sociales que le "mandara fuerzas" al exlíder de Tan Biónica.

Y el fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota no solo respondió el pedido, sino que le dejó un fuerte mensaje a su colega. "Si es cercano a vos decile que abandone sus tonteras de teenager y que dedique un poco de energía a cuidar su cuerpo que es el único templo cierto que tenemos", escribió, sin arrobar a Chano.

A muchos usuarios de las redes no les cayó bien el comentario. Sin embargo, el consejo del Indio va en línea con lo que el propio Moreno Charpentier manifestó minutos antes de terminar su internación. "Hola, queridos amigos. Soy Chano, desde el Hospital Otamendi, un lugar en el que me recuperé milagrosamente gracias a todo su plantel de médicos, enfermeros, médicos clínicos, gerentes, que me han tratado como nunca en un hospital de mi vida", dijo el artista en las imágenes que grabó desde su habitación, antes de ser trasladado a una clínica de rehabilitación ubicada en Boulogne.

Y enfatizó: "Tengo que curar mi adicción a las drogas, así que me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento donde necesito muchísimo respeto no solo por mi sino por los compañeros que necesitan del silencio para poder seguir con el tratamiento de su enfermedad".

A raíz del incidente que tuvo lugar en su casa de Exaltación de la Cruz, distintas figuras del ambiente artístico se solidarizaron con el autor de Mecha, Ciudad mágica y La melodía de Dios. "Le quiero dedicar esta canción a Chanito, a Chano, que está pasando un momento jodido. Que se ponga bien. Esta canción la canté muchas veces con él, es la que más le gustaba de las que yo hice. La cantamos en el Gran Rex, en un montón de sitios", dijo Coti Sorokin en la pista de ShowMatch antes de interpretar Tu nombre.

Mientras que Candelaria Tinelli hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram. "No me parecen divertidos los chistes que hacen con Chano porque es una situación súper delicada. No me causan ningún tipo de gracia los memes y me parece muy grave lo que sucedió así que nada, les agradezco si pueden tener un poco de respeto", expresó y aclaró que no toma ningún tipo de droga más allá de la medicación que le da su psiquiatra. "Claramente, la gente que hace chistes y hace memes es porque no tuvieron una persona cercana internada en terapia intensiva al borde de morirse. El día que les pase, ojalá no les pase, puedan entender. Ahí es cuando todos entendemos lo que es tener un familiar así", reflexionó.

Ale Sergi, de Miranda! publicó: "Me pone muy triste la situación de Chano. Además de parecerme un talento enorme, doy fe de que es una gran persona, así como todos los Tan Biónica. Los adoro a todos. Tengamos pensamientos positivos hacia él y su familia. Sé que se va a recuperar". Mientras que su compañera, Juliana Gattas, escribió "Fuerza Chano" junto a un corazón.

Fuente: NA