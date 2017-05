Este 15 de mayo, Bianca, la hija de Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña fallecida en 2012 cumpliría 11 años.

En este día tan triste para toda su familia, Pampita decidió compartir un video que su amiga Ángeles Balbiani le dedicó a su hijita.

“Hacía frío, ¿te acordás? Tu mamá se pasó el día entero ocupándose de que tu cumpleaños, al igual que vos, fuera perfecto. La recuerdo feliz, inflando globos blancos con unos tubos de Helio que había comprado especialmente, encargándose de que Bauti se portara bien en el inflable. Nos escapamos con Benja y un par de locos más al patio del SUM donde festejaban tu fiesta y tiramos los globos hacia arriba".

Dios me iluminó para que perpetuara en video ese momento. Mientras los globos subían imaginabas en voz alta cuál sería su destino. Ahora lo sabés, pero te extrañamos con el alma. Y hay días en que, en especial a mamá, le dolés en el pecho y le pesás en la pisada. Quizás no te acordás, pero desde el día en que te fuiste no ha dejado de hacer frío dentro de los que tuvimos la suerte de quererte. No puedo dejar de pensar si, como los globos y las nubes, nos volveremos a encontrar. Ese día hacía frío, ¿te acordás? ¡Feliz Cumpleaños Blanca Elegida !”.

Fuente: Radio Mitre