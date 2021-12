Joaquín Nahuel, de 10 años, se hizo viral por vender tortas para salir adelante. Hace pocos días, él comunicó que consiguió el dinero necesario para poder hacerse la operación de piel que necesita y todo era felicidad. Pero ahora, su madre comunicó que el nene no usará más Twitter porque sufrió ciberbullying. Esos ataques generaron indignación y una de las que hizo público su repudio fue la China Suárez.

“¡Soy la mamá de Joaco! Sepan disculpar, pero ya no va a tener Twitter. Le dijeron pastelero discapacitado, que su brazo no es lo único deformado, yo entiendo que Twitter sea así, pero es un nene y esto le está haciendo mal. Empezó con preguntas y es por eso que empecé a revisar”, explicó Raquel Escobar a través de la cuenta oficial de “Joaco”.

Luego, añadió más detalles sobre las agresiones que recibió el chico: “Le dijeron que sus tortas se quemaron como él, y empezó a preguntar si él es discapacitado ¿Si sus tortas son feas? Entre otras preguntas”.

A partir de esos mensajes, la ex Casi Ángeles compartió su enojo por las agresiones que recibió el pequeño aspirante a pastelero. “Qué mundo roto. Horrible. Esta gente es el mal. Y no me vengan con el hate y blablabla. Rompen todo”, lamentó en una de sus historias.

Para completar, invitó a sus seguidores a dejarles mensajes de apoyo al nene. “Les propongo que vayan a su Instagram a darle mucho amor, a hacerle saber lo valioso que es, y a encargarle muchas tortas”, concluyó.

Fuente: TN / Exitoína