La película de Rodrigo Bueno se mantiene como uno de los principales temas dentro del mundo del espectáculo y, a pesar de que recién el jueves se estrenó para el público, ya dejó una serie de polémicas que produjeron un raid mediático de varios personajes que estuvieron en el entorno del músico durante sus años de gloria.

Esta vez, José Luis Gozalo, exrepresentante del cuartetero cordobés, se presentó en el programa “Polémica en el Bar” y relató una serie de anécdotas que vivió con el artista, entre ellas una que hacía referencia a los planes que tenían para el día posterior a su accidente mortal.

“Yo preparé todo, los plomos, todo, que llevaban el sonido, tienen que ir a Canal 2, que está al lado, que creo que fue acá a la vuelta ¿no?", comentaba quien fue el manager de Rodrigo respecto de la rutina que tenían para el 25 de junio del año 2000 y en ese momento se escuchó una explosión en el estudio.

“Está el loco, no te quepa ninguna duda", afirmó Mariano Iúdica sorprendido y tras descubrir que había explotado un foco de luz agregó: “Mirá vos la pu… madre. La gente de la tele, que somos de la tele, nosotros los de la tele creemos en esto. En este estudio no pasó nunca, no estoy jugando, no es un juego, está el loco, pero no te quepa ninguna duda“.

El conductor insistió que dentro del ambiente de los medios las cuestiones vinculadas a actividades paranormales son un tema sensible y profundizó respecto de su visión sobre lo que acaba de ocurrir.

“Hay mucha carga cuando se habla de Rodrigo chicos, no fue una cosa normal. Yo me hice en esto de la nada, y se nota con todo lo que se te ocurra, de todas las estrellas, con todos, éste era una cosa…Por eso se fue como se fue, éste era otra cosa“, concluyó Iudica.