Con un top rosa Barbie, una joggineta con aberturas en los costados y tacos, Vicky Xipolitakis habló de su guardarropas. Para los curiosos, dice que tiene ayudantes de vestuario que le eligen sus looks, también le envían ropa de otras marcas para publicitar o simplemente es ropa que ella se compra fuera del país.

Sentada en el diván de Cortá por Lozano (Telefé), "La Griega" expresó que no es compradora compulsiva. “La ropa yo la uso una vez, por eso nunca me alcanza”, reveló casi inocente. A lo que la conductora la retó: “Ay, pero no, nena, ¿solo una vez? ¿Nunca más en la vida?”, y Xipolitakis siguió: “No soy de repetir. Este equipo ya no me lo vas a ver más. Así que mirámelo mucho”.

Verónica Lozano, estupefacta, preguntó qué hacía después con esa ropa. Entonces la rubia respondió que donaba mucha ropa. “¿Sabés lo que hice la otra vez? Cumplí un millón de seguidores en Instagram y me fui a la plaza (Libertad) a repartir mi ropa”.

¡Estaba abriendo el bolso y se lo llevaron! Le causó gracia el momento y después se puso seria: “Pobres, había mamás con bebés y no tuvieron nada. Armé una merienda para todos en la puerta de mi casa y les bajé pañales de Salvador (su hijo)”.

No es la primera vez que la blonda muestra su altruismo. En 2018 había donado su vestido de novia para ayudar a Jeremías, un niño que tenía que someterse a un tratamiento con células madre debido a una parálisis cerebral y síndrome de West. El vestido se puso en venta en 10 mil dólares (el vestido se estimaba en 20 mil).

“Ella enseguida nos ayudó y nos donó su vestido de novia valuado en 20 mil dólares y de mucho valor sentimental para ella”, explicaron los papás de Jeremías.

Recordemos que el último tiempo no ha sido sencillo para Vicky: se divorció legalmente del padre de su hijo, Javier Naselli en diciembre pasado, luego de haberlo denunciado por violencia de género. El abogado de la modelo, Matín Francolino, había realizado una denuncia penal contra el empresario por incumplimiento de obligación alimenticia. El letrado asegura que Naselli nunca cumplió su obligación que tiene con Salvador Uriel y con Vicky de pagarle 25 mil pesos mensuales, la obra social y los servicios y expensas del departamento en donde viven.

A pesar de la lucha con su ex marido, Xipolitakis siempre que puede le brinda una mano a quien lo necesita.