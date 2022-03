La familia dueña de la empresa LLD Diamonds demandó a Shimon Hayut, conocido en las últimas semanas gracias al documental El estafador de Tinder, por el uso que hizo del apellido Leviev para manipular y engañar mujeres.

Hayut se hacía llamar Simon Leviev en la conocida app de citas con el objetivo de conocer mujeres, hacerles creer que era uno de los dueños de esa compañía que vende joyas y diamantes y manipularlas con engaños.

Cómo es la demanda contra “el estafador de Tinder” por el uso del apellido Leviev

De acuerdo a lo que publicó la revista People, en el documento judicial la familia alega que Hayut “recibió numerosos beneficios materiales” por haber hecho “declaraciones falsas como hijo de Lev Leviev”, el dueño de LLD Diamonds.

“Usó astutamente palabras falsas, afirmando ser miembro de la familia Leviev. (...) Defraudó, engañó, estafó y lastimó a mujeres, hombres y empresas. Usó la aplicación Tinder para localizar mujeres a las que luego manipuló emocionalmente, engañó astutamente y las convenció de que le transfirieran grandes sumas de dinero con el pretexto de estar huyendo de personas que intentaban lastimarlo”, argumentó el escrito.

El abogado Guy Ophir, que representa a la familia Leviev, le comentó a ese medio que es posible que, en breve, haya más acciones judiciales. “Esto es solo el comienzo de una serie de juicios”, indicó.

El representante legal anticipó que van a demandar a cualquiera que trabaje con Hayut que “se haya ofrecido a comprarle cameos o que intente sacar provecho de este esquema”. Por su parte, Chagit Leviev, la hija de Lev Leviev y heredera de la fortuna de la familia, lo atacó: “Es un fraude”.

“Robó nuestra identidad y trató de explotar nuestro buen nombre para estafar a las víctimas por millones de dólares. Él no tiene relación con la familia Leviev y no tiene afiliación con nuestra compañía LLD Diamonds. Me alivia que su verdadera identidad y acciones hayan sido expuestas a nivel mundial. Espero que esto ponga fin a sus acciones sin escrúpulos”, lanzó.