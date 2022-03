Tras los múltiples escándalos protagonizados por Simon Leviev, señalado como el “estafador de Tinder”, una empresaria británica colocó nuevamente su nombre sobre la mesa al revelar que hace pocos días intentó conquistarla por Instagram.

Clare Harris, de 33 años, explicó que rápidamente reconoció quién era y que aceptó sumergirse en dicha conversación para obtener más detalles de su pasado y de las acusaciones que pesan sobre él.

Al confrontarlos, Leviev manifestó que todas ellas eran “mentiras” y “tonterías”. También sostuvo que las acusadoras “son actrices pagas”.

La conversación entre el “estafador de Tinder” y la empresaria británica

“Cuando lo interrogué comenzó a ponerse mal. No fue sincero conmigo. Él buscó borrar los mensajes que me había mandado, pero yo previo a ello los guardé”, declaró la mujer en una entrevista al diario The Sun.

“No tengo ninguna duda de que estaba tratando de acercarse a mí. Quería que nos conociéramos”, agregó Harris.

Harris dijo que durante la charla él insistió en demostrar que las afirmaciones de estafa eran antiguas y que carecían de veracidad. “Alardeó que podía gastar entre 200 y 300 mil libras en minutos. Que aún tenía Ferraris en su casa”, dijo.

La empresaria también manifestó que Leviev le envió tres videos en los que se lo observaba revisando documentos impresos que -supuestamente- demuestran los errores del documental.

Clare, oriunda de Londres pero actualmente radicada en Tel Aviv (Israel), remarcó: “Para empezar, ¿por qué me agrega cuando tiene novia? ¿Cómo cree que alguien puede ser tan estúpido como para creer las palabras que salen de su boca? Lo insulté y le dije que demostrara que no había estafado a esas mujeres”.

“Se metió con la mujer equivocada. Absolutamente de ninguna manera le daría un centavo. Estoy segura de que su novia no se sorprendería al ver que le volvió a enviar mensajes a mujeres al azar. De todas maneras ella sale con el ‘estafador de Tinder’”, concluyó Harris.

El “estafador de Tinder” fue engañado junto a su novia

En los últimos días, Leviev volvió a ser noticia luego de sufrir un engaño para obtener la verificación de su cuenta en Instagram. Al parecer, tanto él como su novia, Kate Konlin, fueron víctimas de la trampa digital luego de abonar una suma importante en euros sin obtener la clásica tilde azul.

El sitio TMZ publicó que fue una mujer la que lo contactó por esa red social para ofrecerle la verificación suya y la de su pareja. Tras aceptar, Leviev accedió a abonar 6 mil euros, en dos transacciones y a través del servicio de PayPal. Ninguna de las cuentas fue verificada.