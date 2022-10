Alex Caniggia suele generar revuelo con sus declaraciones. En esta oportunidad, el hijo de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia ostentó frente a sus seguidores de las redes sociales que es dueño de un exclusivo vehículo importado de Alemania.

“Este es mi auto, que vuela como un ave. Importado alemán. Obvio que es una nave. Que el barats no me mire que la envidia es grave”, señaló con soberbia el influencer al publicar varias imágenes dentro del vehículo. “Al pobre no le alcanza ni para la llave”, agregó el hermano de Charlotte Caniggia.

La publicación generó polémica y muchas personas le contestaron al joven. “¡Vos lo tenés gracias a papi! Porque no servís ni para barrer la vereda”, escribió uno de sus seguidores de Instagram. “Qué lindo nacer en cuna de oro. Que feo mensaje. Eso dice la pobreza que llevás dentro”, le dijo otra persona. “¿Pero por qué bardea a la gente pobre?”, preguntó una usuaria.

Por otra parte, a fines de julio y después de haber pasado cuatro meses encerrado en El Hotel de los Famosos, Alex se consagró como el gran ganador del reality que condujeron Pampita Ardohain y el Chino Leunis por la pantalla de El Trece. El mediático había entrado al certamen dispuesto a quedarse con los 10 millones de pesos que estaban en juego. Además conoció a su actual novia, Melody Luz.

El joven invitó a la bailarina a realizar un romántico viaje por Europa. En sus redes, la pareja compartió las postales de los distintos países que visitaron, como España. “Quedate con quien te bese el alma, la piel te la puede besar cualquiera. A todos lados con vos, amor de mi vida”, escribió en un primer posteo que situó en Sevilla y al que le sumó varias fotos de la pareja. Y en otra publicación, agregó más imágenes con una frase para despertar suspiros: “Si ya hicimos lo más difícil que fue encontrarnos entre millones de personas, ahora hagamos lo fácil, no perdernos nunca”.

En su regreso a la Argentina, Caniggia fue invitado a PH, Podemos Hablar. En el ciclo de Telefe, reconoció que, a menos de dos meses de haber terminado el reality, ya se gastó todo el dinero. “Me llevé diez palurris. Ya me los gasté igual. Olvidate”, aseguró el mediático.

“Fui un mes de viaje. Un viaje high. Lago di Como, Holanda, todo”, señaló Caniggia. Y agregó dejando en claro que pare él esa suma no tiene valor: “Fue al toque. La guita va y viene”. Según explicó Alex, tanto él como su novia viajaron en clase ejecutiva y disfrutaron de los lugares más exclusivos. “Yo tengo que viajar como rey. Estuve tres meses y medio encerrado”, dijo justificando su excesivo gasto.

Cabe recordar que, durante ese mismo viaje, Alex y Melody habían hecho unos llamativos posteos que generaron rumores de embarazo. “Se viene”, escribió el Emperador junto a una foto de su novia sosteniendo un body infantil. También publicó una foto de la bailarina tocándose la panza, como si estuviera en plena gestación. “Es que no nos entra en el cuerpo tanto amor”, expresó el mediático en sus historias.

Sin embargo, después fue el mismo Alex el que salió a desmentir la llegada de un hijo mediante un video. “Bueno, gente estamos en Sevilla y la verdad qué decirles… No está embarazada, no quiere bebés”, aseguró el influencer.