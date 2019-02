Fue Julia Mengolini -ella sola, sin intervención ajena- quien encendió la mecha para que de inmediato explotara la bomba mediática -aunque luego buscara quitarle trascendencia-. Lo hizo al postear en Instagram una foto mostrando el último tramo de su embarazo. "Ya sé, estoy más pesada que Jimena Barón con su culo", escribió, como si nada.

Varios de sus 150 mil seguidores en aquella red social repudiaron su comentario. "Fue un chistecito sobre Barón y su obsesión con su culo", inició su aclaración la periodista. Y continuó. "Todo bien con tener un lomazo y postear tres fotos de tu culo por día…. Pero no me vengan con que eso es empoderamiento. Es más parecido a una suerte de esclavitud. Hagan de sus culos lo que quieran. Pero sepan que sus culos no se parecen al de Jimena Barón, que requiere de muchísimas horas de trabajo diario".

La cantante le respondió de inmediato, acusando a Mengolini de hacer "feminismo selectivo". Y tras algún que otro retruque, la polémica se agotó pocos días después. La periodista no cambió su opinión ni la ex Bailando 2018 su postura: siguió subiendo a las redes las fotos que tanto molestan a la periodista.

Eso hasta hace unas horas, cuando Marcela Kloosterboer sumó su postura. Y aun cuando en un principio -consultada por el programa Confrontados, de El Nueve– aseguró no estar al tanto del conflicto, apuntó a Mengolini: "Hay un poquito de envidia cuando se critica tanto si se sale en cola o no…", dijo, descartando que sean sinónimo de "esclavitud" las horas que su colega pasa en el gimnasio tonificando su cuerpo.

Pero hubo más. "A Jimena, que está trabajada y se mata para tener ese cuerpo, por ahí le da poder y seguridad mostrarse así. No hay una sola manera de empoderarse. Cada mujer lo vive o lo siente (como quiere)". Y en su reflexión, Kloosterboer soltó un exabrupto luego de pedir que las mujeres "se respeten" entre ellas: "Cada una puede empoderarse y mostrar el culo como quiera, ¿no?".

Polémicas al margen, Marcela espera su segundo hijo junto a su marido, Fernando Sieling, con quien se casó en noviembre de 2014 (Juana nació en marzo de 2016). La ex protagonista de Las Estrellas ingresó en el sexto mes de gestación. Y semanas atrás había mostrado en las redes sociales su pancita. En rigor, su "zapán"; así la definió ella misma con esta imagen:

Sí, del mismo modo que hace unos días lo hizo Mengolini. Y no, sin hacer mención alguna a otra famosa, ni a sus atributos o posturas.