Es la mamá más famosa de Instagram, pero sigue yendo a la plaza del barrio. Estuvo en Feliz domingo, Casi ángeles, Resistiré y cantó con Cacho Castaña. Dani "La Chepi" Viaggiamari hizo radio también, hasta que en 2015 se quedó sin trabajo y la red fue el lugar para hacer catarsis. La queja de ser una madre soltera desempleada se fue convirtiendo en otra cosa: en una ventana a su vida y sus anécdotas, con la ternura que aportó su hija Isabella (hoy de 5 años). Hoy con más de 1 millón y medio de seguidores en Instagram, publicó un libro, ganó tres Martín Fierro digital y logró tener su propia obra de teatro; dos en realidad, Chepi a la noche y este año está de gira con Ella, bajo la dirección de Noralih Gago y junto al músico Federico Platee, con la que llega a San Juan por primera vez, dentro de la programación de Fundación Protea. La Chepi despliega su fresco humor como hilo conductor de un recorrido musical por distintos géneros donde demuestra que es más que una "influencer".



-¿Cómo es Ella?



-"No es stand up, ni unipersonal, es una obra de teatro, yo soy cantante, soy actriz, toda la vida he laburando de eso y ahora gracias a las redes estoy logrando una popularidad para llenar los teatros, como está pasando, gracias al cielo, con mucho remo y la gente se va sorprendida porque el espectáculo no tiene nada que ver con las redes sociales, tiene personajes, música de todas las épocas, es como un tenedor libre, tenés de todo. Son personajes que tengo hace 10 años, que tienen una historia, una vida y nunca los llevé al teatro. Y Noralih que es la directora, logró lo que yo le pedía, fusionar el canto y se rían con lo que está pasando y están escuchando. Yo canto en vivo, tengo un músico que me acompaña de maravilla, que lo aplauden a él más que a mí, porque es una bestia.



-¿Cómo llevás esto del paso de las redes a las tablas?



-Para mí es mágico. Porque el "ja ja ja" escrito en un video se tiene que convertir, es mi obligación que ocurra, en una expresión verdadera. Y no es fácil hacer reír en un minuto, al contrario, por eso no todos tienen éxito haciendo videos y algunos míos son un éxito y otros no. Como no es fácil hacer reir en un teatro, es más fácil hacer llorar y por eso es mágico que pase en el teatro.

Yo la estoy remando desde chica, empecé en Feliz domingo y seguí remándola, yo hoy logré la popularidad y tengo que cuidarla, se cuida con respeto hacia el que paga una entrada o el que compra mi libro.



-¿Cómo analizás tu fenómeno, la viralización, lo seguidores?



-Creo que estamos en un movimiento, a veces actuado a veces sincero, para cambiar algunos prototipos que enferman a la sociedad. Por ejemplo los de belleza. Uno está acostumbrado a ver que la mujer del perfume es tipo Valeria Maza, perfecta, vestida de blanco. No te ponen una piba común vendiendo el perfume en Las Toninas. Por ahí creen que vende más, pero no, hay estudios realizados donde las niñas chiquititas no se sienten identificadas con lo que ven. Y la mujer real es otra cosa, es la que está en la plaza como yo, con un par de pelitos de más en la ceja y no la modelo con photoshop. Yo soy madre primeriza, estoy aprendiendo y me encuentro con un montón de preguntas de mi hija, por qué ese nene no tiene una mano; las palabras mal utilizadas, decir mogólico como un insulto... te tiro ejemplos sueltos.



-¿La clave, entonces, fue la identificación?



-Sí. Me parece que el éxito de cualquier artista, de un cantante, de un poeta, de un producto... pasa por contarle la verdad a la gente. Mostrando la realidad, no hay una sola, yo no soy la dueña de nada, pero yo muestro que hay otra realidad además de Wanda Nara, o de la otra, la hermana... hay gente que no se casa con un tipo con campos y mucha guita. Y es mentira que te levantas maquillada así, te levantas con ojeras y pareces Fernández Meijide; que cuando llorás no tenés la cara de Celeste Cid, hermosa. Qué bueno poner un video mío llorando de verdad. Y la gente te pone "me encanta, te amo, estás llorando de verdad!" y yo no lo puedo creer.



-¿Cómo te llevás con la fama?



-Lo vivo como algo normal, me pasa que se te acercan y te dicen "yo soy cero cholula, pero me puedo sacar una foto con vos, porque siento como si fuéramos amigas". Y es la foto una hora de charla sobre lo difícil que es explicarle a la nena que hay que irse de la plaza. Si yo no me saco una foto con la gente que me viene a pedirla en la calle, en el teatro o donde sea, sería muy hipócrita, porque son los que están pagando una entrada o ven un video, o un chivo que subo y me ponen me gusta. Sería muy deshonesto, esa gente es la que te hace artista y que permite que siga viviendo de lo que amo.



-Algunos te criticaron la exposición de tu hija.



-Lo criticaron al principio, cuando salió; pero al principio, que además salió por una casualidad. Pasa esto que nos pasa a las madres, que no podemos hacer nada que todo es "Ma, Ma, Ma Ma". Tenía dos años, se vio en el celu y empezó a hacer caras... porque es payasa como yo. Y dije, "o la dejo o me pego un tiro en las rodillas".



-¿Cómo vivieron los Martín Fierro?



-Ella sabe que se ganó un Martín Fierro, porque ella es actriz, y ella sabe lo que es ser actriz. Para mí es un mimo. Por un lado sé que lo tuvieron que inventar a este premio porque ahora la publicidad pasa toda por la red social, la gente no ve televisión, no lee diarios lamentablemente. Cuando me nominaron pensé que era un chiste, después entendí que era un negocio para ellos y de hecho no iba a ir. Mi mánager me hizo entender que era un reconocimiento, porque además te nominan ellos (APTRA) pero te vota la gente. A Isa la eligieron porque es un personaje la nena. Es una exigencia también, onda "Ok ahora tengo que dar mucho más". Pero fue lindo.. los tengo ahí, si algún día vuelvo a tener la situación del 2015, que no tenga para morfar, los voy a vender.



Dani "La Chepi". Domingo 4 de agosto, a las 20 en el Teatro Sarmiento. Entradas: Maxi Brant Mall y en boletería de la sala hoy y mañana de 11 a 13 y de 18 a 20. Domingo, desde las 11 de corrido, a $600.