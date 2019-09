Hace poco tiempo, More Rial decidió separarse de Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo y a quien denunció por violencia de género. Sin embargo, no pasaron muchos días para que la joven sea vista muy cercana junto a otro muchacho. A pesar de que ellos siempre aclararon que no eran más que amigos, la relación entre la hija de Jorge Rial y Enrique Sánchez habría sido más profunda.

Pero hubo una nueva ruptura para ella, tras anunciar que se separó del futbolista: “Está todo bien con Enrique, pero nunca fuimos pareja y siempre respeté al padre de mi hijo (Francesco, de 5 meses) en ese sentido. Él era mi amigo y no pasó más nada que eso”, había indicado.

Además, More Rial borró de su cuenta de Instagram todas las fotos en donde se encontraba junto a su “amigo” cordobés. Quien también se expresó en las redes sociales fue Sánchez, y con un mensaje bastante fuerte a cómo será su vida de ahora en más.

“Qué tranquilo que duermo esta noche”, publicó ahora el joven de 24 años, en una foto donde se lo ve en la cama, tomando mates en pijama. A diferencia de Morena, el jugador de fútbol tomó la decisión de no borrar ninguna de las publicaciones en donde estaba junto a ella. Más allá de que lo negaban, esas postales se asemejaban mucho más a una relación amorosa que de amistad.

Y otra vez con el mate como protagonista, Sánchez publicó otro mensaje en donde hace referencia a esa actitud de borrar las publicaciones cuando una relación se termina. “Chicos, algunos me dicen porque no borro las fotos y demás, pero no pasó nada y no tengo que andar borrando fotos que tienen mucho sentimiento para mí”, indicó el cordobés. “Gracias por los mensajes lindos que mandan, juro que los leo a todos”, cerró.

* Fuente: Mitre