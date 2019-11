El ritmo homenaje de Luciana Salazar fue muy criticado por el jurado, el BAR y los televidentes a través de las redes sociales. La presentación incluyó coreografías basadas en las películas de Emilio Disi y la participación de Freddy Villarreal encarnando al comediante.

En la pantalla de atrás de la pista se mostraban fragmentos de películas en las que actuó Emilio Disi como "Los bañeros más locos del mundo" y "Brigada explosiva", mientras los bailarines y Luciana Salazar las interpretaban en forma de baile.

La performance incluyó cambios de música y de vestuario, además de un impactante final: Freddy Villarreal salió al escenario encarnando al fallecido comediante y esto no fue bien recibido en las redes sociales.

Además, pasaron una serie de fotos del actor donde se lo vio con Dorys Del Valle, última pareja del actor que cuando se separaron declaró que Disi la había perjudicado económica y psicológicamente.

A ningún integrante del jurado le gustó la propuesta. Ángel de Brito opinó: "No me gustó. Ni los fragmentos que eligieron ni la música, nada me llamó la atención. Me pareció artísticamente fallido". Pampita consideró que vio un "retroceso" de Salazar y que tampoco le llegó "desde la emoción".

Florencia Peña votó: "No fue una cuestión de idea. Quedó en una cuestión superficial, no me transmitió nada. No fue la mejor noche". Polino coincidió con sus compañeros: "Creo que hubo un problema de dirección. En mi opinión, yo empezaría cambiando la música".

Por su parte, el BAR comentó a la par del jurado. A Flavio Mendoza le pareció "terriblemente malo. Me dio vergüenza. Fue lo peor que vi en mi vida". Laura Fidalgo no fue tan dura como el resto de sus compañeros: "En varios equipos no veo la esencia de lo que quieren contar. Luciana progresó, pero fue más de lo mismo. Punto para abajo".

Para Aníbal Pachano fue "bochornoso": "La Barbie bonita ya me aburre. Sabemos que sos linda. Me pareció una falta de respeto a Emilio Disi. Punto para abajo".