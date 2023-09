Treinta años después de haber sido adaptada a la pantalla grande, en 1992, la novela "Como agua para chocolate" (1989), best seller de la escritora mexicana Laura Esquivel, inspira una serie original cuya grabación comenzó esta semana en México, informó la plataforma HBO.



La flamante producción audiovisual, que estará protagonizada por Irene Azuela, Azul Guaita, Ari Brickman y Ana Valeria Becerril, tiene por delante el desafío de narrar, en tiempos de feminismo, redes sociales e inmediatez, la historia de amor de Tita y Pedro, que se ve obstaculizada cuando Mamá Elena decide que su hija menor siga la tradición de quedarse soltera para cuidarla.



La serie para HBO, que llevará por título "Como agua para chocolate" al igual que la novela publicada en más de 30 idiomas, será grabada en México, bajo la dirección de Julián de Tavira y Ana Lorena Pérez Ríos.



Se trata de "un proyecto que reúne todos los elementos que como creadores de contenidos ambicionamos tener en una historia: una trama poderosa que nos sumerge en un universo tan particular como el del realismo mágico latinoamericano, que está profundamente anclado en nuestra cultura", dijo Mariano César, de Warner Bros.



Con producción ejecutiva de Salma Hayek Pinault, "Como agua para chocolate" estará ambientada en plena época de la Revolución Mexicana para narrar la historia de Tita de la Garza y Pedro Muzquiz, "dos almas enamoradas que no pueden estar juntas debido a las arraigadas costumbres familiares, la cuales obligarán a la protagonista a navegar con tintes y sabores mágicos entre el destino dictaminado por su familia y la lucha por su amor mientras la acompañamos en su mayor refugio: la cocina", según el comunicado de HBO.



Las actuaciones de Andrea Chaparro, Andrés Baida, Ángeles Cruz y Louis David Horné completan el elenco de este contenido original de Warner Bros Discovery, producido por Ventanarosa Productions, Endemol Shine North America y Endemol Shine Boomdog.