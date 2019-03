La sexta versión argentina del Lollapalooza, el tradicional festival de carácter alternativo que nació en 1991 en Estados Unidos, abrirá sus puertas hoy, desde las 12 del mediodía, en el Hipódromo de San Isidro. Este año, la mega movida continuará el sábado y el domingo -en 2018 se realizó con esa intención pero la última fecha se suspendió por mal tiempo- con 5 escenarios, el desembarco del jazz y la presencia de más de 100 artistas que pasarán por las 3 jornadas. El cierre tendrá como broche al rey del hip-hop, el californiano Kendrick Lamar en su debut en Buenos Aires; y la energía de Lenny Kravitz con su undécimo álbum, Raise Vibration, y un despliegue de sonidos que fusionan el rock 'n' roll, funk, blues y soul.



En la lista de los más convocantes, en su primer día, el Main Stage 1 recibirá a Twenty One Pilots, el dúo formado por Tyler Joseph y Josh Dun con su nuevo disco Trench; los neoyorquinos de Interpol, el grupo integrado por Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino; los británicos de Bring Me The Horizon con su rock alternativo; y el saxofonista Kamasi Washington. Entre los otros invitados previstos se encuentran el dj' Steve Aoki, el rapero Post Malone cuyo "Wow" es uno de los actuales hits; Portugal. The Man con su rock originario de Alaska con sede en Portland; el conjunto Parcels surgido en Berlín y emigrado a Australia; y el trío británico Years & Years con su electrónica en el Main Stage 2 y el escenario Alternative.



En la segunda noche, será el turno de los ingleses de Arctic Monkeys, The 1975 y Foals, en el Main Stage 1; Troye Sivan, el británico Sam Smith y Tiësto, en el Main Stage 2 que en el cierre explotará con Odesza, Kravitz, Paulo Londra y Caetano, Moreno, & Tom Veloso, entre otros.



La presencia argentina estará marcada por Fito Páez y Escalandrum, el sexteto del baterista Daniel "Pipi" Piazzolla, nieto del fallecido Astor. Y desde Montevideo, el cantautor Jorge Drexler, ganador del Premio Oscar a Mejor canción original 2004 por la canción Al otro lado del río.



Este año se espera que unos 100.000 fanáticos de todas las edades recorran por día todo el complejo que tendrá diferentes áreas para toda la familia como Kidzapalooza, Rock & Recycle y Espíritu Verde.



Luego de vender todas sus instancias de preventa -1, 2, 3 y 4- y los tickets a precio final, ya se agotaron las entradas cuyos precios oscilaron entre los $2.750 (cada día por separado) y $6.500 (el abono), en tanto que el costo de los pases VIP fue de los $4.890 a los $11.990.