"Todo concluye al fin, nada puede cambiar. Todo tiene un final, todo termina". Estos versos de la clásica canción de Vox Dei, tan sabios, muestran que a veces, en la vida artística de un músico, se hace necesario dar un cierre a ciertos capítulos, para dejar el paso abierto a nuevas experiencias, por el lógico deseo de aspirar a un crecimiento profesional. Pero también, entender cuándo es oportuno dejar ir. Así lo entendieron Alexys y Dogor, el dúo que se volvió pionero de la canción urbana en la provincia desde el 2009. Los referentes del reggaetón sanjuanino se despiden y le ponen punto final a una fórmula musical que tiene más de 11 años y que hizo bailar y divertir tanto a chicos, jóvenes y adultos en los espacios más populosos de la provincia. Ambos cantantes, hablaron -por separado- a DIARIO DE CUYO, sostuvieron que la decisión de llevar caminos diferentes como solistas fue el resultado de una extensa charla que llevan hace varios meses y en un común acuerdo, procederán a terminar el vínculo artístico a fines de febrero próximo.



Las principales razones de la disolución, residen en los horizontes de cada uno, trazados y hasta en cierta medida, condicionados por circunstancias personales y económicas que deben afrontar.



"Lo lamentable que sucede cuando estás ya subido a un tren es que empezás a dejar de lado las cosas de uno, por falta de tiempo, dejás amistades, familia y muchas situaciones sin resolver", contó Dogor, cuyo nombre real es Andrés Barrios. "Si bien ganamos algo de dinero como músicos, hoy es muy difícil poder vivir de la música aquí en San Juan. Es un camino complejo. Por eso, las bandas se disuelven, la mayoría de las veces por las dificultades y limitaciones económicas para mantenerse. A nosotros nos pasa esto", agregó Dogor, quien para él, la buena amistad que tiene con su compañero sigue intacta. Por su parte, Alexys Blake -Diego Saavedra- expresó su punto de vista: "La decisión no fue de un día para el otro, lo veníamos charlando con mucha anticipación. Creo que es bueno tomarnos un tiempo cada uno. No sé si sería mejor hacer un camino solista, pero sería una buena forma de tomar experiencias en la vida desde lo musical. Sumado a ello, debo resolver algunos problemas personales que me hacen desenfocar de la música". Para el cantante, es el momento adecuado de dejar, puesto que: "Toda etapa llega a su fin. Quizá había ideas que no nos llevaban al mismo lado, pero lo mejor fue que pudimos cumplir nuestros sueños de cantar y de recorrer la provincia. Todo lo que logramos fue a pulmón sin que nadie nos regale nada".



El dueto reggaetonero se inició a partir de 2009, poco tiempo después de que terminaran sus estudios secundarios. Ellos ya eran amigos y compañeros de escenario, dado que Dogor ya se había encaminado como solista y Alexys su corista. Ambos continuaron con proyectos paralelos en solitario y decidieron en 2014 constituirse como dúo musical de manera oficial. En 2015 fue el año de su despegue del under y se volvieron convocantes, logrando mayor visibilidad en festivales y espectáculos privados. Desde 2016 hasta la fecha, no pararon de recibir invitaciones y contrataciones. Los jóvenes rawsinos fueron ganándose su lugar y respeto en el ambiente, pese a que en ciertos circuitos el reggaetón no es bien visto, en especial, por su formato de presentación: micrófono, consola y mezclador de pistas base pregrabadas en el escenario.



El hecho de cantar con pistas, les representó a ambos grandes desafíos a superar: "En el ambiente (de artistas y productores locales) había un recelo para los que tocamos con pistas y no presentamos una banda con instrumentos. No nos consideraban músicos. Pero hoy, ves que hay un montón de pibes de trap que hacen lo mismo y le están dando grandes escenarios. Nos dimos cuenta que aportamos nuestro granito de arena para abrir el camino. Con el tiempo, el resto de las bandas empezaron a entenderlo y ahora nos respetan como iguales", subrayó. "Con Alexys fuimos felices. ¿Quién podía imaginar que dos chicos de Rawson, de familias no adineradas, llegaran a ser cantantes presentes en los escenarios importantes de San Juan? Y, además, ¡gordos!", planteó el músico que hace unos días lanzó el videoclip de su single "Selfie" por Youtube y redes sociales.



Sus compromisos artísticos caducan a fines del mes que viene. Después cada uno tomará rumbos diferentes. "Tengo canciones grabadas en estudio que pronto voy a sacar. Hay varios proyectos, incluso una invitación de unos chicos de música urbana que acepté y veremos cómo se concreta", señaló Diego.



¿Habrá un recital de despedida? Los dos tienen la intención hacer un cierre merecido al público. Por lo pronto están haciendo los arreglos pertinentes para darle curso: "Tenemos que acordarlo. Hay que dejar el nombre de Alexys y Dogor bien en alto. Con el apoyo y el cariño de la gente, que nos abrió las puertas de sus casas desde el primer día que subimos a cantar", remarcó Alexys. "Lo voy a extrañar, venimos haciendo un duelo cada vez que cantamos juntos. Seguramente haremos una gran despedida", concluyó Dogor.

DATO