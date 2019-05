Drástica decisión. Daenerys y su último aliento.

Después de 9 años, ocho temporadas y 73 episodios, Games of Thrones llegó a su fin el domingo. Millones de personas se mantuvieron en vilo el domingo para conocer quién quedaría al mando de Westeros en la serie más popular de los últimos tiempos. Después de una quinta entrega que fue la más criticada de la historia del programa, los fanáticos no esperaban un cierre acorde a las primeras temporadas pero al menos querían evitar una decepción final. Y para una gran mayoría el desenlace fue tan efectivo como sorpresivo, aunque no faltaron "los haters' que en las redes descargaron su enojo el modo en que cerraron la historia y siguieron quejándose de cómo "destrozaron' el arco argumental de los personajes, algunos construidos minuciosamente durante años. Incluso Emilia Clarke, la británica que personificó a la platinada Reina Dragón, reveló que cuando se enteró de lo que sucedería con Daenerys quedó en shock, lloró y caminó sin rumbo durante horas.

Bran, rey de los 6 reinos.

Sansa, reina del norte

Fue un desenlace donde los hermanos Stark se quedaron con todo (alerta spoilers). La hora de los lobos llegó, pese a que los vimos sufrir desde la primera temporada. Bran "The broken' Stark al frente de los "Seis reinos'; Sansa, reina del Norte; Arya, lanzada a conquistar el mundo inexplorado con barco y tripulación; y Jon Snow convertido en un nuevo "Rey más allá del muro'. Ese es resultado de que Jon apuñalara a su amada reina, porque interpuso el deber por sobre el amor, y decidió -influenciado un convincente discurso de Tyrion- que debía frenar a la tirana en la que se había convertido "la rompedora de cadenas'.



Lo que vino después fue un furioso Drogon fundiendo con sus llamaradas el trono por el que perdió a su madre, para luego volar a destino incierto llevándose el cuerpo de la Khaleesi. Los Inmaculados, con Gusano gris a la cabeza, encarcelan a Jon Snow y piden su cabeza, pero un hábil Tyrion Lannister logra manejar la situación y postula a un nuevo rey ante un consejo de los nobles y guerreros de Poniente y así Bran "the broken' Sark, el Cuervo de tres ojos, es elegido el mejor gobernante posible para Westeros.

Drogon, destruye el trono.



Nuevamente sentenciado a ser parte de la Guardia de la noche- que ahora no tiene razón de ser- regresa a Castle Black y su reencuentro con Ghost, el fiel lobo huargo, es una de las escenas más refrescantes. Él decide seguir su camino y en los últimos minutos se lo ve partir rodeado por el pueblo libre, junto a Tormund, ¿convertido en su líder?.

Tyrion, "Mano' de Bran.



Para HBO y los actores, "la guardia ha terminado', para los seguidores de GOT parece no haber luz en el camino. Ya pasará el invierno, y otra serie los volverá a encantar.