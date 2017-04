El flamenco goza de buena salud por el país y también por Europa y otras regiones del mundo. Hoy, como género artístico y expresión cultural, se manifiesta en múltiples espacios, a través de academias, escenarios, artistas y exponentes que llevan la esencia del arte a todas partes. Uno de los grandes difusores es el formidable cantaor Baldomero Cádiz, creador junto a su hermano Basilio del grupo de flamenco Los Tarantos. Después de casi diez años, el reconocido artista vuelve a San Juan, de la mano de Rosana y José Luis Balverde a brindar un espectáculo que promete mucho a los aficionados locales.



Previo a su función que realizará en el Teatro Sarmiento, el cantaor habló con DIARIO DE CUYO sobre su conexión especial con el público sanjuanino. "Quiero darles todo lo que sé hacer. Porque, los sanjuaninos son el público más andaluz del mundo. Ellos aman el flamenco con mucha pasión", contó y agregó que: "Esto me ha sorprendido mucho, porque de verdad, hay muchos aficionados y hay que sacarse el sombrero, lo llevan en la sangre. Cuando se ponen hacer cante, tocar la guitarra y el baile, lo sienten de verdad". Baldomero es reconocido por la crítica especializada como un exponente completo, porque es cantante, guitarrista, bailarín y director de espectáculos de flamenco con una interesante trayectoria y sobre todo, con raíces profundamente gitanas.



Cuando se sube al escenario, Baldomero intenta siempre dejarlo todo en el tablado. Su cuerpo, su mente y su alma: "Lo que hago, paso por todos los lugares del flamenco. Desde lo más puro, hasta lo más fusionado. Canto todas las vertientes, modernas y clásicas. Cada vez que me subo al escenario expreso todos mis sentimientos. Dejo afuera todas las penas y doy lo que el público me pide: divertirse y vivir con alegría".



Su compromiso como artista por el flamenco es total y aunque pase el tiempo, el artista siempre tendrá un rincón especial para recordar a su hermano Basilio: "He pasado por muchos momentos de mi vida, el cantar es una sola cosa, pero el que ha sido más fuerte de todos en este arte, fue Basilio. Él me lo enseñó todo y a él le debo todo. Un verdadero artista, en todo sentido y es el mayor orgullo que tengo en este mundo". Baldomero dará su show en el Teatro Sarmiento, el próximo sábado 6 de mayo a las 22. Entradas anticipadas en DATA 2000 (Ignacio de la Roza 223 Este). Valores: $250; Platea $300; Platea vip $350.