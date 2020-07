El cambio de hábito, la traslación de CD a digital, es un hecho desde hace bastante tiempo y los artistas también actúan en consecuencia. Por eso, estar presentes en las plataformas de reproducción representa la meta de muchos, como un modo de llegar al público. Spotify es una de las más difundidas entre las gente y aunque se suela relacionar lo digital con géneros "modernos", el folclore ha ganado terreno en el último tiempo. Sin ir más lejos, la plataforma difundió esta semana cifras que dan cuenta del crecimiento del folclore argentino, registrando en el último mes un aumento del 24 por ciento en las reproducciones del género, con otro dato significativo, que los oyentes están entre los 25 y 34 años, franja etaria que representa el 33 por ciento de los usuarios.



En San Juan, para los músicos de rock y pop, sobre todo los más jóvenes, el subirse a las plataformas fue muy natural. ¿Qué pasa con los folcloristas locales? Muchos también comenzaron a tomar este camino, pero es reciente, uno o dos años; otros artistas están en proceso, preparando material, mientras que algunos están recién familiarizándose con el funcionamiento. Así se desprende de la charla que tuvo DIARIO DE CUYO con varios de los artistas, que más allá de su situación particular, coinciden en que el disco físico quedó totalmente obsoleto. Ya fue. No sólo porque cambió el consumo sino porque ni siquiera hay dónde escucharlo.



"Es una tendencia de todos los géneros trasladarse a donde está el público y hoy está en las redes sociales y en las plataformas. La gente no sale de la casa sin el celular. Mi papá que tiene 63 años escucha a los hermanos Ávalos, cómo a Susana Castro por Spotify y YouTube Music. Entonces al folklore como género y los artistas en general les tocó estar ahí" aseguró Magalí Sosa, desde la agencia Boca floja, que se ocupó del desembarco de varios sanjuaninos al mundo digital.



Porque además, el camino para estar, no es tan fácil: falta tener un disco editado y en general los que ya están, lo lograron a través del sello discográfico o de la gestión de una productora. ¿Si es rentable?, por ahora no. Cada reproducción se paga en centavos de dólar, por lo que hacen falta miles para lograr una diferencia. "Para alcanzar 100 dólares mensuales, se necesitan unas 20.000 reproducciones mensuales aproximadamente", comentó Magalí, que aporta que sirven también las reproducciones que se hagan fuera de la plataforma, desde otras redes como Facebook o Tiktok.



"Es muy complicado tener plata para grabar, después un sello que te hace la movida. Uno que es artista independiente se nos complica. Suma mucho estar ahí, a la gente le gusta encontrar a su artista en las redes. Es un gran paso" comentó David Diablito Martínez.



Para músicos nuevos, o experimentados. Para consagrados o nuevos talentos. La plataforma permite el acceso a todos por igual, a partir de ahí la diferencia estará en la fama previa, en cómo vaya armando su lista el usuario y quizás la difusión por otras redes que luego los lleva a la reproducción o descarga del artista. "Es una manera más de estar presentes. Desde hace unos años, las plataformas digitales permiten un acceso rápido a las músicas de diferentes lugares del mundo y eso facilita la difusión", aseguró Marcelo Bartolomé, que con Pirina Ciallela y Mixtura tienen su disco aniversario.



"Gracias a la difusión en Spotify sabemos que nuestro disco se escucha mucho en Buenos Aires, San Luis, Córdoba y Mendoza", sostuvo Claudio Videla.



Presente con el disco de Flor de Tierra, Gokú Illanez también destaca la importancia de poder alcanzar cualquier punto del globo con su música, sin tener que viajar. "Es el tocadisco de esta era" comentó el percusionista con una mezcla de nostalgia, resignación y entusiasmo. Y lo que era novedad se hizo costumbre. Lo saludable es que haya lugar para todos y que la música popular sanjuanina pueda estar en la misma vidriera, peleándole codo a codo a los gigantes del folclore o a los difundidos ritmos urbanos. La última palabra, claro, la tiene el usuario.



>> ELLOS DICEN

Mario Zaguirre - Inti Huama

"Contratamos una empresa para subir no sólo la música sino las fotos de nuestros viajes, en todas las redes. Spofify es una red más, tiene mucha importancia... me comentan que se escucha mucho Inti Huama, así que creo que el que escucha folclore, puede hacerlo en cualquiera de las redes. Los sanjuaninos siempre hemos podido atravesar fronteras, desde Laprida en adelante, y hemos salido adelante. Estamos muy conformes con todo esto. En Facebook está Volveré siempre a San Juan, una de más tiempo, lo grabamos en Mendoza, ese video tiene 158.800 visitas esa versión de la zamba".

Susana castro

"Me sumé a Spotify un poco por mis hijos, ellos son más tecnológicos que yo. Imaginate que yo soy de la generación de las cartas por correo postal... pero la tecnología avanzó tanto... así que me dijeron que subiera a Spotify y Youtube. Los subí (a los discos) a través de Magali Sosa (productora Boca floja). Es una inversión... no sé cuantas vistas hay, no manejo las redes. La gente usa las plataformas para escuchar música, mi marido escucha en plataformas, ya no se usa más poner el disco, quedó para nosotros los nostálgicos, yo soy de los que se suben al auto y pone el disco, si es que todavía no está rayado".

Nano Rodríguez

"Decidimos adaptar nuestros materiales discográficos físicos a las plataformas digitales por una necesidad de evolución tecnológica y que es complemento para que mi música llegue a diferentes partes del país. La música folklórica ha tomado un lugar con peso propio en Spotify como en otras plataformas como Youtube. La posibilidad de que artistas reconocidos nacionalmente y aquellos del interior puedan subir sus contenidos, es un paso gigante.

Así como hay jóvenes que escuchan folklore por la radio un día domingo, también hay gente adulta que tiene en su celular, accede a Spotify y arma su playlist con sus artistas favoritos".





Gustavo Leiva- Tres para Cuyo

"Estar en las plataformas de streaming lo demanda el mismo comercio de la música. Estamos desde 2019, es una inversión que vale la pena, no en dinero, que no es redituable, pero sí en reproducción. Es más fácil tener el celular, descargar una aplicación que cargarle música a un celular, hoy es lo que se usa, además es más fácil de acceder. Podés compartir una lista donde conozcas otras canciones del mismo género, sirve mucho para conocer música nueva, yo lo uso, soy consumidor de Spotify. Además ya no está el disco físico. No hay reproductores, los autos ya no vienen con CD, las computadoras nuevas tampoco".

Claudia Pirán

"No estoy en Spotify porque no tengo material nuevo. Estábamos armando todo para hacer un reingreso muy fuerte en todo el país y nos tropezamos con el Covid. En realidad no me estuve ocupando de la música los últimos años, sino que estuve concentrada en mis hijos y mi salud. Y ahora que sí podría hacerlo, estoy esperando hacerlo con todo el material nuevo. Toda herramienta de difusión sirve. Creo que el artista debe difundir sus plataformas para que quienes gusten del género lo encuentren. Hay mucho folclore en Spotify, creo que la gente va encontrando sus artistas allí. Es una herramienta que no tiene límites".

RANKING NACIONAL

Según la información difundida por Spotify esta semana, Mercedes Sosa es la artista que lidera las escuchas de folclore en 26 países, entre los que están Brasil, Colombia, Australia, Austria, Suiza, Italia, Reino Unido, Canadá, Israel, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Mientras que Atahualpa Yupanqui, Chaqueño Palavecino y Los Tucu Tucu son otros de los exponentes que suenan; Abel Pintos es el líder indiscutido cuando se tiene en cuenta la mezcla con el pop latino. A nivel global, los artistas argentinos de lo que la empresa denomina como "neofolclore" más escuchados son Campedrinos, Orellana Lucca, Bruno Arias, Lazaro Caballero y Ahyre. Otros de los grupos más escuchados por los jóvenes son Tonolec, La Charo, Perotá Chingó, Hermano Hormiga (el dúo entre Raly Barrionuevo y Lisandro Aristimuño), Aca Seca Trío y Duratierra. Aunque hubo un aumento del 24 por ciento de reproducciones del género en un rango etario de 25 y 34, de todas formas, Spotify resaltó que los usuarios entre 45 y 54 años representan el mayor porcentaje de escuchas de folclore dentro de la plataforma.