Soledad vuelve a San Juan, a Jáchal, para presentarse esta noche en la Fiesta de la Tradición. La cantante nacida en Arequito llega cerrando un año intenso. Se convirtió en tricampeona de La Voz al ganar su equipo por tercera vez, viene de llenar el Movistar Arena y darse el gusto de cantar suspendida en el aire. Además participó de vibrantes cruces con colegas del pop, como Natalia Oreiro, Lali Exposito (con las que hizo "Quiero todo") y Natalie Pérez (Lágrimas y flores). "La Sole" no descansa. Ya no está en la tele, pero se multiplican sus conciertos, prepara un nuevo disco "más conceptual" y profundiza varios proyectos. En medio de eso se hizo un lugar para responder preguntas de DIARIO DE CUYO. Así contó de su carrera, su visión del folclore, cómo afronta la atención que reciben sus cambios de look,; La Voz y los nuevos talentos, además de su alegría de volver a estas tierras.



-¿Es difícil sorprender al público con tanto camino recorrido?

-El público siempre merece lo mejor de nosotros, es difícil sorprenderlo. Llevo casi 27 años en esto y mi gran tarea es darles un poquito más para que me sigan eligiendo y para sumar público nuevo, que es de otra generación.



-¿En qué momento de tu carrera estás?

- Creo que estoy pasando por un buen momento. Mantenerse es lo más difícil para una artista de mis características y lo interesante en mi caso es que todos los años se va creciendo un poquito, y es a base de mucho trabajo y esfuerzo, como cualquier artista. Pero estoy muy contenta, siento que estoy en un momento hermoso y que todos los proyectos que están por venir van a seguir sumando a este crecimiento, así que lo disfruto mucho.



-¿Qué balance hacés de tu vuelta a La Voz? ¿Cómo te suma estar en la tele?

-Siempre es un programa hermoso. Estar en la tele es estar en la casa de la gente y siempre suma. Tener la posibilidad de ser otra vez la ganadora a través de mi elección y que los participantes me hayan elegido, también fue maravilloso. Me ha tocado compartir con compañeros excelentes. Es un trabajo que se disfruta muchísimo, que no parece un trabajo para mí y al que además le va bien, tiene una combinación perfecta. Y por supuesto, a mí como artista me suma, porque si bien siempre estoy de gira, la tele genera un contacto diario con el público muy importante.



-El certamen es un muestrario de talentos ¿Sirve pasar por ahí?

-Lo que siempre le digo a todos los participantes: la pantalla que da la tele en ese momento, y nos pasa a nosotros también, es muy fuerte y uno cree que todo eso que está sucediendo es éxito y en parte lo es, pero después hay que seguir trabajando y sin la tele, es otro el trabajo. Es recorrer, es cantar, es tener ideas, generar proyectos, estrategias. Es entender que el público de la tele es una parte y otro muy distinto es el público a conquistar para que te vaya a ver a un show, para que te compre entradas. Creo que La Voz, es un muy buen comienzo para todo artista y después, me pasa incluso a mí, hay que mantenerse.



-¿Te molesta que la gente esté pendiente de tus cambios de look?

- No, no me molesta. Es parte de entender que una es una artista y se muestra, y vienen los comentarios, en general son súper amables, cariñosos... Yo me siento muy querida por la gente. Después, cada tanto aparece alguno (negativo) y me divierte responder para generar esa discusión, que sé que está latente y que para mí no tiene nada que ver con la música. Yo soy una mujer y como mujer me gusta mucho divertirme, en la tele disfruto de usar algunos looks que en los shows no puedo usar por cuestión de comodidad, por compatibilidad con el repertorio, entonces aprovecho el momento y lo disfruto. Siento que es parte de mi esencia también. Cuando una cantante piensa en qué se va a poner, tiene en cuenta que sea cómodo para hacer su trabajo pero que también sea parte del show. Hoy estamos viviendo un momento en que lo artístico pasa mucho por lo visual y creo que es importante darle lugar a eso. Por supuesto aparecer en los medios hace que la gente opine. Cuando alguien habla de tu estética o tu trabajo es importante, para mí es mejor eso que pasar desapercibido.



-¿Cómo siguen los prejuicios en el ámbito del folclore, sobre qué ponerse y cómo cantar?

-Estamos viviendo un momento más tranquilo con eso. Yo viví todas las etapas. Cuando comencé, por supuesto era muy diferente cómo se veía, incluso la música. Hoy ya no y si está ese prejuicio, es como raro, es alguien que tiene una visión de la cosa que respeto, pero que está muy atrás en el tiempo. Hoy cambió mucho el mundo, hay algunas discusiones pero son las menos. Yo no quiero combatir ese prejuicio, quiero ser libre de ser yo y que la gente entienda que para mí, si bien existe el dicho "como te ven, te tratan", lo importante está adentro. Y mi esencia, mi manera de pensar, mi forma de disfrutar la música no han cambiado. Fui siempre la misma.



-Este año hiciste cruces con cantantes de otros géneros musicales ¿Cómo los viviste?

-Me parecen buenísimos. Toda mi vida quise demostrar que el folclore no es un género que te impide compartir, avanzar, que se queda en un lugar. Desde el vestuario, desde cantar otras cosas, desde los cruces artísticos, me parece maravilloso que los que venimos de este género y somos del interior del país podamos dar un ejemplo de libertad, que se puede llegar lejos a pesar de haber nacido, como en mi caso, en un pueblo y vivir en un pueblo. Es demostrar que se puede evolucionar, se puede cambiar. El arte es el lugar más libre que tenemos los seres humanos, puede gustar o no gustar, pero no lastima a nadie y creo que hay que aprovechar esa libertad.



- ¿Qué recuerdos tenés de tus actuaciones en San Juan?

- Con San Juan tengo un cariño muy grande. Tuve uno de los clubes de fans más grandes y más hermosos, gente con la que compartí desde asados hasta partidos de fútbol. Tengo muchos recuerdos, puntualmente de la Fiesta de la Tradición, es una fiesta de la participé muchos años. Para mí el folclore sigue siendo un lugar hermoso, el folclore sigue estando en mi esencia y en mi repertorio. También considero que hay que encontrarle una evolución, que no tiene que ver con un cambio rotundo o demasiado fuerte, pero sí una evolución para llegar a las nuevas generaciones, que no lo reciben de cerca por un montón de razones; también porque no está tan presente en las redes sociales, porque es una tradición que pasa de boca en boca y por vivir en el lugar. Tengo la intención de acercar esos mundos, que se respeten y se quieran. Hay que respetar al folclore, que para mí sigue siendo la música que representa a la gente de este país.



Las dos noches centrales de la Fiesta de la Tradición, hoy y mañana, tendrán lugar en el Anfiteato Buenaventura Luna, de Jáchal. Tal como se informó desde la comuna, además de destacados artistas locales y provinciales, esta noche -cuando tendrá lugar la Elección y Coronación de la Paisana de la Tradición 2022-2023- actuarán Soledad, Los Nocheros y Canto 4.



