Si bien Barbie Vélez comparte los momentos más tiernos y felices junto a su hijo de 9 meses, Salvador, la influencer compartió el lado B de la maternidad y se confesó a través de las redes sociales sobre su fuerte preocupación.

Es que junto a la alegría de traer a un hijo al mundo, la maternidad trae consigo un rotundo giro de hábitos: desde la responsabilidad de cuidar a un bebé, las menos horas de sueño y hasta los cambios físicos.

En este sentido, la hija de Nazarena Vélez habló a cámara a corazón abierto y reveló cómo se siente con la maternidad hoy en día. “Estoy muy reiterativa con el tema. Pero me asombra el hambre que me da el gimnasio. O sea, no entienden el hambre que tengo”, comenzó diciendo.

Y agregó a través de una historia de Instagram: “Antes mi vida normal era desayunar, almorzar, merendar y cenar. La cuatro comidas, pero ahora después del desayuno necesito sí o sí comer algo más”.

La confesión de Barbie Vélez

Con un charla sincera a sus seguidores, Barbie Vélez explicó que no tiene incorporado el hábito de comer frutas, por lo que acude a otros snacks para poder saciarse. “Me agarré una cerealitas y estoy tomando mates. Ayer me decían ‘tomá mate y engaña al estomago’”, contó.

Y se quejó: “Mi estómago es la cosa menos engañable del mundo. Hasta que no como comida no hay nada que lo engañe”.

De esta manera, Barbie Vélez reveló que a nueve meses del nacimiento de Salvador sigue experimentando cambios en su cuerpo, además de los ajustes que tuvo que realizar en su rutina diaria.

Según planteó la influencer. en el último tiempo siente cada vez más hambre debido al momento de la maternidad que afronta: amamantar a su bebé y haber comenzado el gimnasio en conjunto.