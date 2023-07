En medio del escándalo de Jorge Rial con Morena, Luis Ventura apuntó contra el conductor vía Twitter y le mandó un fuerte mensaje. “Che, mercenario Joe”, comenzó diciendo el panelista de A la Tarde (América).

El ida y vuelta entre los periodistas se dio en medio de la preocupación que expresó el papá de Morena Rial con respecto a la escolaridad de su nieto, Francesco.

“Mi sobrina me termina de llamar porque ella y tu amado nieto en pocas horas van a quedar en situación de calle. Caradura, menos cartas documento y más generosidad. Cuando vas reencontrarte con el amor, salame”, escribió Luis Ventura.

Morena Rial sigue sin pagar el aquiler de su departamento

Al aire de LAM (América), Fernanda Iglesias contó que Morena sigue sin pagar el alquiler: “El departamento lo alquiló Jorge, es un contrato temporario, por un año, con muebles, por 1550 dólares. Ella vive ahí. Lo único que pagaron fue el mes y el depósito para entrar el 4 de marzo, después no pagar nada más”.

Y agregó: “More ya tiene denuncias por ruidos molestos, porque parece que duerme de día y vive de noche, y porque se va y deja al perrito solo en el balcón. Además, baja con el perrito al parque del edificio y lo hace hacer sus necesidades ahí. Eso no se puede”.

También, la “angelita” dio a conocer que hubo una serie de irregularidades con la firma del contrato del departamento en el qy que hoy le estarían generando complicaciones a la dueña.

“La gestión del departamento se hizo a través de otra persona, More nunca se acercó a hacerla. La dueña no le quería alquilar a ella y pidió alguien que tuviera más aval y ahí apareció Jorge”, resaltó. Y agregó: “Ella ahora le quiere mandar las notificaciones para una mediación y no le llegan”.