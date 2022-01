Después de varios rumores, idas y vueltas, finalmente Gianinna Maradona rompió con todas las especulaciones que habían en torno a ella y a Daniel Osvaldo y confirmó la ruptura de la relación amorosa a través de un extenso posteo que publicó en sus redes sociales.

La hija del Diez utilizó una foto en la que se mostraba abrazándose junto al exfutbolista y anunció el quiebre de la relación que había iniciado en abril del 2021 y fue un verdadero escándalo en el mundo del espectáculo, ya que Gianinna era muy amiga de Jimena Barón, expareja de "Dani Stone".

“Ya se lo mandé a él. Por eso, lo comparto con ustedes. Aunque van a seguir hablando e inventando, esto soy yo. Y me vale más ser yo que ser algo que no es”, aclaró la hermana de Dalma Maradona. Y aseguró: “Para mí, siempre vas a ser este abrazo y los que no están en una foto. Y amamos ser lo que nadie entendía, ni van a entender. Como lo dijimos mil veces ‘Salud’ por eso’”.

Luego de todas las especulaciones que se originaron al respecto de su relación, Gianinna confirmó cuál fue la fecha exacta en la que decidieron dar por finalizado el noviazgo: “Al ser dos personas públicas, hoy necesito sacarme la mochila de mierda que nos quieren cargar porque ambos sabemos que no nos pertenece. El 24 (de diciembre) elegimos distintos caminos, pero no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida”.

“Yo soy eso. ¡Lo que sean los demás, no corre por mi cuenta, ni por la tuya! Sé feliz hoy, mañana y siempre. Yo prometo que también. Allá vamos 2022 y a los mil años más también les hablo. La grandeza de lo simple que el rebuscado nunca va a entender ni aceptar. Su libertad de expresión termina donde arranca nuestra libertad de vivir la vida, como se nos cante el orto…”, agregó, desafiante.

Y culminó su mensaje con un apartado y un mensaje exclusivo para Daniel Osvaldo: “Si vos sabés todo, lo que crea el resto me chupa los dos huevos que no tengo. Con quien quieras, con quien necesites, con quien elijas. ¡Avanti, Stone! La vida es una sola y sólo dejás lo que fuiste, no lo que pretendiste ser. ¡La opinión es de todos, esta vida es mía!”.

Daniel Osvaldo cerró su cuenta de Instagram

En los últimos días, Daniel Osvaldo fue visto en un boliche de Miami y en Es por ahí Verano (América) contaron que el exfutbolista intentó acercarse a Martita Fort, a quien encontró fortuitamente en un boliche.

"No sé quién era el viejo ese que me miraba", fue lo que le dijo la hija de Fort a Guido Záffora en un mensaje.

Luego, el periodista reveló que en medio de todas las especulaciones que surgieron tras la ya confirmada separación de Dani Stone y Gianinna Maradona, el ahora cantante cerró su cuenta de Instagram.

"Esto acaba de pasar. El exfutbolista, devenido a cantante acaba de cerrar su cuenta de Instagram. Primero lo puso privado y después lo cerró. Esto pasa en el medio del escándalo con Gianinna Maradona, la separación que contamos en los primeros días de enero”, confirmó este viernes el panelista de A la tarde (América).