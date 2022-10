En el medio de tantas idas y vueltas en la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara, un inesperado personaje se dejó ver en esta historia que pareciera, a esta altura, no tener fin. Valentino (14), hijo mayor de Maximiliano López, compartió una historia en su cuenta personal de Instagram y se lo dedicó a L-Gante, quien las últimas semanas se mostró públicamente con la empresaria y dio a entender que está iniciando una relación con ella.

Alrededor de las 17 de la Argentina, el joven compartió una historia que llenó de emojis de payasos y etiquetó la cuenta oficial de Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante.

Esto no fue lo único disruptivo de la tarde, ya que Mauro Icardi realizó un vivo de Instagram en el que habló de la publicación del joven, pero luego la conversación con sus seguidores se dirigió al escándalo mediático que vivió en el último tiempo.

“Salí a aclarar un poco porque el nene hizo un comentario en Instagram”, manifestó el delantero argentino, junto a Valentino, quien no quiso mostrarse en cámara. Además, se refirió a cómo viven los hijos de Wanda Nara esta supuesta separación. “Ven las noticias, tienen su Instagram, miran YouTube y todo esto que hablan, lo ven y me preguntan. Yo como siempre dije, les cuento, les aclaro y les digo la verdad de todo porque son personajes públicos”, manifestó con relación al cantante y la empresaria.

“Tuvieron una infancia feliz que hoy, por temas de la vida, la madre piensa romperles”, indicó el delantero del Galatasaray y agregó: “Sus hijos están muy enojados con ella”.

Luego se refirió a las declaraciones públicas que realizó Wanda Nara con respecto a su vida íntima: “Si la manera es hacerlo público, lo haremos todo público (...) le desmontaremos las cosas con la verdad, si hay algo que no soy es mentiroso, siempre digo la verdad. Me harté, me cansé de tanta mentira, de tanto invento y bueno, será así de ahora en adelante”, cuestionó Icardi, quien se mostró cansado de tanta exposición mediática en redes sociales y los programas de farándula.

“Hace un año que se quiere separar... hay un chantaje, una amenaza y nunca se separa”, explicó. En un momento del vivo, Mauro Icardi le preguntó a Valentino, que estaba fuera del plano, si quería decir algo más y el joven no quiso agregar nada. “Lo que diijiste vos”, se escuchó de fondo.

Además, contó que los hijos están por jugar un torneo en su nuevo club turco, Galatasaray, en el cual se desarrolla Icardi: “Mañana Valu se va a Ankara a jugar un torneo de dos días con Coki (12)”.

El futbolista aclaró que todavía no está separado ni divorciado y cuando vuelva Wanda Nara a Turquía la semana que viene tendrán que aclarar cómo continúa el vínculo amoroso. “Hablamos diariamente con Wanda. La semana pasada viajé a Buenos Aires y estuve con ella”, señaló el futbolista y agregó: “No hay motivos de seguir peleados y seguir con este circo mediático que a algunas personas le conviene”.

Por último, Mauro Icardi señaló que no volvería a manifestarse públicamente hasta que haya llegado a una resolución con su actual esposa e invitó a periodistas, como Ángel de Brito, quien estaba en el vivo de Instagram, a hablar sobre el tema de la separación.