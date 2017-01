“La La Land - La Ciudad De Las Estrellas” es un musical escrito y dirigido por Damien Chazelle quien contó con la colaboración del compositor Justin Hurwitz. Chazelle comenzó a trabajar en el guion de esta película en 2010 y le costó muchísimo lograr que alguien invirtiera en un musical, debido a que es que es un género que rara vez tiene éxito como lo hicieron “Moulin Rouge” (2001), “Chicago” (2002), “Mamma Mia!” (2008) o “Los Miserables (2012)”.



Sebastian (Ryan Goslin) es un pianista que toca en bares de mala muerte y se cruza con Mia (Emma Stone) una aspirante a actriz y dramaturga que trabaja en una cafetería. La película cuenta con la participación de músico John Legend en el papel de Keith.



“La La Land” rinde tributo al cine musical clásico, es por ello que tiene guiños a películas como "Les Parapluies De Chebourg" (1964), "Singin' In The Rain" (1955), "Casablanca" (1943), "Le Ballon Rouge" (1956), "Everyone Says I Love You" (1996), "An American in Paris" (1951), "Sweet Charity" (1969), "8 1/2" (1963), "Funny Face" (1957), "Les Demoiselles De Rochefort" (1968), "That Thing you Do" (1996), "7th Heaven" (1927), "Boogie Nights" (1997), "Top Hat" (1935) y "Whiplash" (2013).



Ganadora de 7 Globos de Oro entre los que se encuentra Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Director, la califican como el mejor musical de la década, nos entrega una banda sonora colorida, amena y de fácil escucha, incluyendo los instrumentales, en donde predomina el jazz.



Lo tracks más destacado son “Another Day Of Sun” (interpretado por el elenco), “Star A Fire” (John Legend), “A Lovely Night” y “City Of Stars” (Ryan Gosling & Emma Stone)



“La La Land” es una banda sonora ideal para dejar sonando de fondo este verano.