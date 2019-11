Estremecedor: Gianinna encontró a Diego Maradona tragando su propio vómito dormido durante el festejo de cumpleaños del DT de Gimnasia la semana pasada y decidió filmarlo

Angel de Brito contó que “Gianinna llegó a las 2 de la madrugada del jueves a la casa donde vive Diego con Rocío Oliva y lo encontró en un estado lamentable. Hay videos de toda esa situación que prueban lo que las hijas cuentan. Gianinna llegó con Daniel Osvaldo y lo encontró a Diego de una manera que ninguna hija quiere ver a su padre”.

“¿Qué pasó entre el entorno de Maradona y Gianinna esa noche? Lo encontró en la cama, no precisamente durmiendo”, aclaró el jurado del Bailando.

Maite explicó que “primero Dalma y Gianinna habían ido a verlo al mediodía del miércoles con Benjamín para que vea a su abuelo, y ya ahí no lo vieron muy bien. Pero le pusieron onda porque era el cumple de Diego, y Gianinna se quedó mal cuando se fueron, sintió que Diego no estaba bien y se quedó preocupada. Por eso decidió dejar a Benja y volver con una amiga a ver cómo seguía su papá".

"Ahí Gianinna no pudo creer la situación con la que se encontró. Gianinna no podía creer lo que estaba viendo y lo grabó porque quería que quede registrado su papá en ese estado”, agregó Peñoñori.

La cronista explicó que Gianinna “en un momento tuvo miedo porque Diego casi que se estaba tragando su propio vómito. Era una situación peligrosa porque Diego estaba dormido. Y el padrastro de Rocío le dijo a Gianinna que eso le pasaba siempre a Diego, que no era nada grave, que se quedara tranquila que estaba bien”.

“Lo que me dicen es que Diego está con medicación y el problema no es que la mezcle con alcohol, sino que no está supervisada la medicación. Le compran las cajas de medicación y las toma, sin un médico de cabecera que siga el día a día de la salud de Diego”, cerró Maite.

Fuente: El Trece