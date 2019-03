La denuncia que Thelma Fardin realizó contra él a fines del año pasado, acusándolo de violación, hizo que Juan Darthés optara por salir del país y refugiarse durante un tiempo en Brasil, su tierra natal, donde aún permanece a la espera de novedades en su situación judicial.

Hasta allí llegó Oscar, hermano del actor, quien fue sorprendido por una cámara dePamela a la Tarde, el ciclo que conduce Pamela David por la pantalla de América.

"Vengo por distintas cosas, me voy a ver (con Juan) pero vengo por otras cosas. Probablemente lo vea, no tengo definido el momento pero lo voy a ver", fue lo primero que expresó al ser sorprendido en el aeropuerto.

"El está mal, es muy complicado, nos sentimos muy mal, estamos muy angustiados. El núcleo familiar está bien, pero estamos mal nosotros", agregó al ser consultado sobre cómo se encuentra el artista.

"La última vez que hablé fue hace dos o tres días. Cuando hablamos le doy ánimo, porque yo sé que las cosas van a ser como tienen que ser, pero bueno hay que esperar a que la justicia hable", sentenció.

"La familia y yo confiamos en él absolutamente. Sabemos de qué familia venimos, de mis padres, de cómo tratamos a las mujeres", recalcó luego, al tiempo que reconoció que tenían miedo de que su hermano pudiera tomar alguna drástica determinación y descartó que estuviera en peligro el matrimonio de Darthés con María, su mujer de toda la vida.

Por su parte, Carlos Monti, uno de los integrantes del staff del programa, aportó más información al respecto.

"Por el momento él no va a volver a nuestro país, por sugerencia de los propios abogados. Y además por la propia familia que quiere preservarlo. Te voy a contar una noticia de último momento: esto es testimonio del Doctor Segré, que es el abogado contratado por Darthés en Brasil para tratar el tema de Nicaragua. Atención con esto: no hay causa ni proceso aún contra Darthés en Nicaragua", explicó el periodista.

"Sí hay una denuncia en la fiscalía de Managua, que está en análisis, y que podrá o no ser aceptada y la fiscalía no juzga, analiza si se llevará o no la causa al juez. Es decir, hay una instancia preliminar, no existe un juicio contra Darthés según el abogado Segré, con lo cual ahora en Nicaragua van a decidir si van a darle importancia a la denuncia que él tiene o no, según el propio abogado", agregó.

"Pueden hacerlo sólo con la denuncia. Según el abogado no existe juicio en Nicaragua, lo único que existe es una denuncia en la fiscalía. Dice: pueden hacerlo solo con la denuncia y aún sin ningún otro vestigio de prueba pero está en análisis. Es decir: están analizando en la fiscalía si le van a dar trascendencia o no a esta denuncia que se formalizó. Solo una denuncia, según el abogado de Darthés", concluyó.