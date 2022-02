Máximo Menem, el hijo que la presentadora de tv y modelo chilena Cecilia Bolocco tuvo con el fallecido ex presidente argentino, Carlos Menem, dio una extensa entrevista con una revista de Chile en la que aseguró que desde su entorno le dicen que tiene “el encanto” de su papá.

"No lo conocí mucho, pero dicen que heredé lo encantador que dicen que soy. Me gustaría descubrir cómo fue mi papá y por qué fue tan encantador como dicen que era", aseguró Máximo Menem a la revista Velvet.

El poco contacto de Máximo con Menem se dio a partir del divorcio de sus papás en 2007. Carlos y Bolocco se habían casado en 2001.

Al respecto, el joven de ahora 18 años dijo que “era muy difícil contactarse con él” y que la última vez que viajó a Argentina no pudo verlo: “Nunca pude estar solo con él. Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos de él, porque tampoco lo conocí mucho”, dijo.

Y lanzó: “Es que además tenía que pasar por la Zulemita, para llegar a hablar con él”, refiriéndose a su hermana mayor, a quien acusó de “hacerle la vida imposible”.

En 2018 Máximo fue operado por un tumor en el cerebro y debió ser operado: "Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más. Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita, cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó".

Además, Máximo se refirió a lo que significó haber crecido sin su padre: "Creo que mis máximos referentes de papá son Pepo (Daire, pareja de Cecilia Bolocco) y Gonzalo Cisternas (ex esposo de Diana Bolocco, su tía). Pero de mi papá no sé mucho".

En tanto, dio detalles de cómo fue su último encuentro personal con Carlos Menem: "Fue la única vez que pude estar solo con él. Me acuerdo de que le agarré la mano y le hablé una hora sin parar. Y sé que me estaba escuchando, porque en ciertas partes el monitor se alteraba", detalló.