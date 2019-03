Un fuerte escándalo se generó en las últimas horas por la confesión de Elvira Ferrer, la viuda de Emilio Disi. La mujer reveló que antes de morir el actor le había confesado que la había engañado con Iliana Calabró.

En diálogo con Incorrectas, Emiliano Parada – el hijo del actor – pidió: "Pienso que tienen que dejarlo un poco tranquilo con todas estas cosas de pareja". Consultado sobre su relación con Elvira, el joven fue determinante: "Nunca me gustó porque siempre trató de alejarlo de la familia".

Sobre la versión del romance de Disi con Iliana Calabró, Pepe reconoció: "Me lo dijo mi padre y creo que fue un poquito más que una canita al aire". Sin dar mayores detalles, el hijo de Emilio solo argumentó: "Las parejas cuando se aman realmente estas cosas no pasan. Ella (por Elvira) nunca lo perdonó".

Durante la nota telefónica que mantuvo con Moria Casán y sus panelistas, Emiliano precisó más detalles de su relación con Elvira y la herencia del actor: "Quisiera saber donde está la plata, yo no tengo idea. Simplemente quiero saber la verdad y que fue lo que pasó para eso están trabajando los abogados".

Sobre la posibilidad de que surjan nuevos amoríos durante la vida de Emilio Disi, su hijo confesó: "Me contó dos o tres veces cosas como estás".

Horas antes, Elvira había manifestado en diálogo con LAM que todos sabían la relación de Disi con Calabró: "Por supuesto yo fui la última en enterarme como la cornuda". Además, reconoció que lo que más le dolió del engaño fue que sea con Iliana Calabró, con quien ella mantenía una amistad, y que además la misma actriz nunca le reconociera en la cara el affaire y se lo niegue.

El descargo de Iliana Calabró

"(A Elvira) seguramente le fueron con un cuento errado, le habrán llenado la cabeza. Me parece de un mal gusto exquisito que se metan con alguien que no está. Lo hablaremos en la Justicia", dijo la actriz.

Luego manifestó que no tenía buena relación con la viuda de Emilio Disi: "Desde hace unos años que me evitaba y la evitaba yo también. No se puede hablar con ella. Yo no me voy a hacer cargo de lo que no es. Esto es muy fuerte", concluyó Iliana Calabró.