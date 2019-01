De entrada, se llama Miles Morales y está dibujado. Es adolescente, viene de familia acomodada, tiene raíces afrolatinas y los problemas típicos de los chicos de su edad. Pero eso no es todo. Al mejor estilo Karate Kid, para poder salvar al universo de los villanos -la misión de todo superhéroe- este joven Hombre Araña tendrá un coach de otro mundo, nada menos que el mismísimo (algo vaqueteado, eso sí) Peter Parker! Spider-Man: Un nuevo universo (Spider-Man: Into the Spider-Verse) es la película animada que llega hoy a San Juan en estreno nacional. Y con ganas de darle otra vuelta de tuerca, los guionistas la pensaron casi como un comic, con viñetas y textos; y más amigos súper arañas (o versiones de él mismo, como dicen algunos) que habitan ese "Spiderverso', incluidas mujeres y hasta un cerdito! Pero entonces... ¿qué queda de aquel clásico que ha cautivado a generaciones desde el cine y la TV? Bueno, dicen que en esta peli dirigida por Bob Persichetti y Peter Ramsey, y escrita por Phil Lord y Christopher Miller, la esencia está desde el mismo momento en que el simple mortal es mordido por una araña radiocactiva; así que los fanáticos no saldrán decepcionados. Como garantía hay que tener en cuenta que encabeza la taquilla en Estados Unidos y que hasta los sitios especializados -desde el ácido Rotten Tomatoes hasta IMDb y FilmAffinity- le levantaron el pulgar con ganas. Ni hablar del espaldarazo que ha significado el Globo de Oro que ganó el domingo pasado en su rubro, dejando con la cara larga a dos tanques de la animación, como lo son Disney y Pixar.



¿Otra perlita? Como estila Marvel -que con esta peli logró sacarle ventaja a tanques de la animación como son Disney y Pixar- en Un nuevo universo hay un tributo a Stan Lee (fallecido el año pasado), quien a comienzos de los "60 le dio vida a este emblemático justiciero. A ver si lo pescan...

Otros estrenos

Además del nuevo Spiderman, otra animada que llega hoy a la gran pantalla local es Dragon Ball Super: Broly, otro de los estrenos más esperados de la temporada. Vigésima película anime de la franquicia Dragon Ball y cuarta protagonizada por Broly, está dirigida por Tatsuya Nagamine y escrita por Akira Toriyama.



Después de disputarse el Torneo de la Fuerza, la Tierra se encuentra en paz. Goku al darse cuenta de que en el universo aún hay personas extremadamente fuertes, continúa entrenando para volverse más fuerte. Pero un día, Freezer aparece en la Tierra con un misterioso saiyajin llamado Broly, distinto a cualquier otro guerrero, el cuál enfrenta a Goku y Vegeta.