Secuestrada por una turba de hombres, la obligaron a caminar hasta una comisaría entre insultos, golpes y demás vejámenes. No importaba si era funcionaria pública o mujer. No hubo piedad para Patricia Arce, la alcaldesa de la ciudad boliviana de Vinto. Por las calles de Santiago de Chile, miles de personas caminan con sus ojos lastimados y sangrantes por las balas de los carabineros. En Colombia, aparecen cuerpos de campesinos y civiles todos los días en las tapas de los diarios. Cabe preguntarse de dónde surge tanta violencia. Cómo se origina, cómo siempre está presente el impulso destructivo y autodestructivo en el ser humano. Este es el planteo conceptual y filosófico de "Asesinos", obra del elenco sanjuanino Actuar para vivir, que dirigen Carolina Castro y Beto Espinosa. El sábado 16 a las 22 hs en el Espacio de Expresión Contemporánea (Mendoza 2211 sur, Rawson), con entrada a $150, será el estreno con las actuaciones de Josefina Azcurra, Juan Peralta, Belén Sanbor y Espinosa. Rompiendo la estructura clásica dramática; y sin personajes claramente definidos, en "Asesinos" se trabaja a partir del teatro de la experimentación y con un fuerte simbolismo. "Hace un año que venimos trabajando en la producción de la obra y al pasar por distintas etapas, fuimos mutando, con entrada y salida de actores, pero siempre percibiendo algo constante, estos tiempos conflictivos que estamos viviendo", explicó la realizadora. "La violencia es el tema central. Cómo y dónde nace en el ser humano. Desde que nace el individuo se enfrenta a las primeras instituciones que van imponiendo las normas desde la familia, la religión y hasta en cosas cotidianas como ser hincha de un club de fútbol. Eso se va naturalizando", contó Castro, en tanto a que ser "Asesino" no sólo implica la violencia física, sino aquellos mecanismos de represión que anulan al otro como sujeto. "Tratamos de simbolizar el asesinato de las ideas, el pensamiento, la voluntad del sujeto como ser libre y pensante; y cómo se hace para sostener el ser de uno en esas situaciones", concluyó la directora y actriz. Tratar de provocar al público sensaciones y un estado de conmoción a través de los sentidos (lo visual, el olfato y lo auditivo) aprovechando también algunos performáticos, es uno de los objetivos que se propone el elenco en esta puesta escénica, que busca movilizar la conciencia del espectador para interpelar la realidad social.