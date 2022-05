Con Pedro Alfonso, Iliana Calabró, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás, Sofía Macaggi y Julieta Bartolomé, bajo la dirección de Carlos Olivieri, José María "Pachu" Peña llegará a la provincia con Una noche en el hotel, obra que hizo temporada en Carlos Paz y ganó el premio Carlos de Plata 2022. Como uno de los protagonistas y en medio de una intensa gira por el país, el actor subirá al escenario del Teatro Sarmiento el jueves, junto a todo el staff. Previo a su arribo, dialogó con DIARIO DE CUYO sobre los cambios en los parámetros del humor en una época marcada por distintas luchas sociales, terreno en el que prefirió introducirse con cautela.



"Siempre fuimos muy respetuosos. Uno sabe por dónde ir y cómo moverse", manifestó. "Antes a la gente también le gustaba el humor de esos momentos, era pedido y esperado, no era rechazado. Pero todo cambió", añadió el actor. Respecto a las modificaciones que se produjeron en los asuntos de género, como consecuencia de los reclamos en todo el mundo, él sostuvo que "El humor evolucionó para bien".



"No hace falta ni marcar las cosas. Nos adaptamos. En Una noche en el hotel, hacemos un humor blanco y familiar. Además Pedro Alfonso se encarga de armar grupos con gente copada que tira para el mismo lado y eso se vierte en el escenario", aclaró recalcando que "a la mujer se la respeta mucho arriba y afuera del escenario" porque "lo tenemos muy claro".



"¿Fabián Gianola? Bueno...Que se haga justicia", sentenció rotundamente acerca de su colega, denunciado, procesado y embargado por "abuso sexual simple reiterado".



En cuanto a su presente laboral, a los 59 años de edad, Peña siente que se encuentra en uno de los mejores momentos de su profesión. Después de un 2021 que incursionó en distintas propuestas televisivas como Polémica en el Bar, en América; su imagen cobró mayor notoriedad en la pantalla de El Trece gracias al reality de moda Corte y Confección Famosos y en la pista de La Academia de Showmatch.



"Me sumé porque ví que podía hacer algo divertido, sobre todo en esos tiempos de encierro por el covid-19. Y pude captar la atención del público femenino, que me paraba en la calle. El humor siempre es bien recibido", mencionó quien hizo sus primeras armas en la TV de su Rosario natal en 1989 junto a Pablo Granados, el actor y músico al que lo une una fuerte amistad, "casi como hermanos", "con él hablo todos los días y siempre estamos craneando cosas", valoró. Es que para el artista que saltó a la fama junto a Marcelo Tinelli, a quien volvió a apostar luego que el ciclo Sin Codificar saliera del aire en 2018, la comicidad es una herramienta "necesaria".

"Siempre me mantuve trabajando ¡Gracias a Dios!", destacó agregando que en la cuarentena también se amoldó a los contenidos en las redes sociales. "En la pandemia, la gente necesitaba distraerse cuando en los noticieros todo era contagios y muerte. Hoy estoy muy contento con lo que pasa con la obra, la gente sale muy alegre y espero que allá el público también lo pase muy bien como nosotros. De eso se trata. Ahora, la gente necesita distraerse de las noticias de inseguridad, inflación, robos y violencia en distintas ciudades del país sin contar la guerra en Ucrania", expresó.



"A mí, el humor siempre me sacó a flote. No voy al psicólogo ni hago terapia ni nada. Pero también lo tomo como un trabajo, aunque me divierto mucho con mis compañeros", afirmó Pachu confesando a su vez que en su casa es "un calefón" que "a veces se prende y a veces se apaga".



Y, aunque se encuentra disfrutando a pleno del teatro en un tour que culminará en agosto próximo con altas probabilidades de reponer la pieza en la cartelera de Carlos Paz, respecto a su regreso a la pantalla chica, Pachu afirmó que "hay un par de cosas dando vueltas pero que aún "no están aceitadas y firmadas", razones por las que prefirió no hablar de ellas. "¿Y Showmatch? Siempre estamos ahí". "Si Marcelo quiere, estaremos. Eso depende de él", respondió en torno al regreso del humor al programa de La Flia haciendo una pausa en el camino, tras una agenda que los llevó por Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires, Gualeguaychú, Paraná, Santa Fe y Concordia; y, ahora, los traerá a "la maravillosa San Juan". "Cada vez que voy la paso tan bien, es todo tan lindo. ¡Ni hablar de sus vinos y del asado de punta de espalda!", exclamó Peña acerca de la tierra del sol que pisará en pocos días más.



Dato

La obra subirá a escena el jueves, a las 20.30, en el Teatro Sarmiento (Av. Alem y San Luis). Precio: $2.500, 2.300 y 2.000 en Hoffmann y entradaweb.com.ar