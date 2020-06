Aunque pensaban que bailar sueltos sería suficiente, parece que no; y que por lo tanto, la misión regreso no será tan fácil. Showmatch tendría que comenzar sin su nave insignia, "Bailando por un sueño...", que volverá a la pista sólo si les aprueban los protocolos sanitarios, según confirmó el propio conductor. Si bien la fecha de inicio no está confirmada aún, el equipo de La Flia trabaja para poder salir al aire en el mes de julio y lo hará apoyándose principalmente en los humoristas históricos del envío, que el año pasado ya habían tenido una oportunidad con el aniversario del programa y ahora se convirtieron en un gran salvavidas para el taquillero Marcelo Tinelli.



"Vamos a arrancar ahora con el humor y estamos esperando el protocolo del Bailando. Pero después viene el Bailando enseguida, para dentro de 60 días", anticipó el mismo conductor durante una salida en el programa "Corte y confección", por lo que se descuenta que luego de tal anuncio el equipo de producción trabaja contra reloj para definir todos los detalles del nuevo formato del programa, obligado por el distanciamiento social. Formato que podría incluir paneles divisores entre los jurados y los coaches, según publicó El Trece.



Hasta ahora, sobre estos segmentos de humor, se sabe que permitirían volver a una estructura que recuerda al del original Videomatch, porque la idea sería tratar las noticias con humor y también habría un espacio para el recordado Show del Chiste, a cargo de Larry de Clay, Diego Pérez, Feddy Villarreal y Marcela Feudale, a quienes se sumarían las humoristas Fátima Florez, Anita Martínez y Malena Guinzburg, entre los primeros nombres confirmados. También trascendió que Tinelli tendría su mesa redonda junto a varios de sus humoristas históricos: José María Listorti, Pablo Granados, Martín "Campi" y Pachu Peña. Los demás aparecerían en la medida en que la actualidad los requiera.



La idea de la producción es que cuando las reglas de la cuarentena y la situación de la pandemia lo permita, todos los humoristas volverán a la calle a grabar versiones actualizadas de los clásicos segmentos Deportes en el Recuerdo, El insoportable, y Pachu y Pablo modelos, entre otros reconocidos sketches del programa.



Mientras tanto, Tinelli calienta sus redes promocionando el programa mostrando este nuevo giro que tuvieron que darle para poder volver a estar al aire este año, y lo hizo compartiendo uno de los más recordados sketches protagonizado por Pablo Granados y Pachu Peña en el viejo Videomatch: Deportes en el recuerdo.