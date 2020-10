Ya fueran cantantes, actores o titiriteros, todos los trabajadores del espectáculo sufrieron el impacto de la cuarentena. Los humoristas no son la excepción y como el resto, también tuvieron que reinventarse y hasta como aporte comunitario, si se quiere, para ayudar a mejorar el ánimo durante el aislamiento impuesto por la pandemia desde marzo. Tres figuras del humor nacional conversaron con DIARIO DE CUYO sobre el presente de sus profesiones, las posibilidades que aporta la tecnología y cómo es hacer reír a distancia y sin el feedback inmediato al que solían estar acostumbrados.



Los cordobeses Hugo Varela y el Flaco Pailos, y el mendocino Cacho Garay coincidieron en que reír fue y sigue siendo necesario para la gente;que, si antes de la pandemia consumían humor, ahora más. En esa línea, para los tres hacer espectáculos por streaming es una posibilidad en el mientras tanto,pero reconocieron que no ven la hora de que llegue el momento de reencontrarse con el público. Pailos es el que se mostró más cómodo con la modalidad, ha hecho varios en los últimos meses e incluso hoy estrena un espectáculo nuevo, "Asintomático" (a las 22, tickets y acceso en Plateanet) con claras alusiones al coronavirus, pero haciendo foco en su origen cordobés. Adelantó que la presentación cuenta también con la participación de Carla Dogliani con su personaje El Bicho. Por su parte, Varela, si bien entiende que "es una forma no desechable de trabajo", encuentra que existe la contra de no poder evaluar la reacción de la gente ante el acto humorístico "para poder corregir o agregar elementos que aporten a la risa. Eso no lo tenemos en lo virtual". Para Garay, en tanto, fue un probar dos veces hacer actuaciones virtuales y no querer repetir, aseguró que prefiere esperar al teatro presencial.



En paralelo, con las redes a demanda, los chistes se multiplican: videos, memes, desafíos en Tik Tok... un océano de posibilidades, y eso es destacado por estos artistas. "El humor ha sido una de las ventanas al exterior en este encierro demás de 200 días pero la verdad de no haber sido de por las redes sociales hubiera sido muy difícil , realmente se hubiera tratado de un verdadero encierro, las redes permitieron que estuviéramos abierta esta ventana y nos conectaron todo el tiempo con el mundo" opinó Garay, que además se acordó muy bien del público local y que parte de su familia es sanjuanina.



Entonces, las redes han sido grandes protagonistas este año, pero si de ser gracioso se trata, hay una gran cantidad de personas que no sólo reenvía chistes sino que los genera. ¿Pierden espacio los humoristas profesionales ante esta suerte de democratización del chiste? Ellos, los profesionales, no sienten que les haga sombra y destacan que esas "partículas" de humor como llamó Varela a los memes que circulan alivian, y descomprimen tensiones. "Pero si hasta el que tiene peor carácter en un grupo, no porque sea mala persona, sino porque es así, ha compartido chistes o imágenes graciosas, lo que indica que el humor vive y está en cada persona, sólo que algunos lo expresan y otros prefieren escucharlo en las voces de los demás'.



Así, no importa quién haga el chiste, la cuestión es que haya risas piensan los comediantes que añoran las carcajadas en vivo como antes esperaban los aplausos.

Cacho Garay

"Sin saber qué significa la palabra, streaming, que no sé qué significa, desde la productora me sugirieron la idea de hacerlo. No me atrevía mucho, pero me pareció interesante, así que hicimos uno. Fue exitoso según los que saben, yo no. Luego hicimos un segundo que también tuvo mucha aceptación, pero inmediatamente dije que no volvería a hacer un streaming. Me gusta estar en contacto con la gente, escuchar la respuesta en la primera, en la segunda, en la décima butaca del teatro, o en los festivales, esa respuesta inmediata, esa la carcajada".

Flaco Pailos

"El humor es una de las formas que la gente tiene de olvidarse de esta pandemia. Tomar este fenómeno inédito con algo de humor es una forma de enfrentarlo. Al inicio de la cuarentena, me pedían que haga vivos por las redes y les cuente chistes y lo hice. El agradecimiento fue increíble. El estrimin -en cordobés- es una modalidad que nos permitió a todos los artistas seguir comunicados con el público. No puedo negar que se extraña a morir el escenario y la actuación con público. Eso es lo que esperamos con ansias, que vuelva pronto".





Hugo Varela

"En tiempos de incertidumbre, el recurso del humor se vuelve imprescindible. Hay una frase que dice 'el humor es un antídoto contra el miedo'. En este largo proceso de la cuarentena, a pesar de lo artificial del streaming, muchos humoristas lo hicieron, hubo momentos de buen consumo de humor, que luego se fueron compartiendo con la ficción, series, películas, tutoriales, se fue desparramando todo. El humor sigue estando, pero aparece en fragmentos más chicos, como los memes y la gente está mandandose estas partículas de humor".