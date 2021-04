Rocío Quiroz sorprendió a todos sus seguidores con un posteo donde muestra el rotundo cambio físico que logró, recibiendo cientos de elogios por su fuerza de voluntad.

"Estás hermosa Ro, dame la fórmula para estar así", "¡Mucha onda! Qué cambiazo de look. Me encanta esta nueva Rocío ¡¡te sienta super!!", "¡Como cambiaste! ¡¡Para bien!!", "Cada día más linda", "Pasá la receta", y "Preciosa, estás cada día más bella", fueron algunos mensajes.

En la imagen, se la ve con un pantalón de jean blanco y una remera de cuerina negra haciendo juego con unos zapatos con tachas, dando pruebas de los resultados de su esfuerzo para bajar de peso.

"Saqué un videoclip hace un día. Estamos viendo Canción sin miedo donde represento a todas las mujeres que sufren violencia de género, a esas mujeres que ya no están. Hoy ponemos un freno y decimos 'basta'. Hasta acá llegamos de todo tipo de violencia de género hacia una mujer", expresó la artista durante su participación en el programa de Andy Kusnetzoff, Podemos Hablar.

Y sumó al respecto: "Me pasa que, como yo lo viví, represento a muchas mujeres que lo viven y que lo pasaron y que hoy ya no están... Le canto a esa madre que ya no tiene a su hija, a esa amiga que no tiene a su otra amiga o prima. Ya no queremos más una muerte".

Cabe recordar que su paso por el Cantando 2020, a la artista le dio una gran popularidad. Sus canciones ya eran muy escuchadas pero la joven demostró tener un talento nato para la música.