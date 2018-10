La actriz Alba Flores quería asistir a la premiére de la película “Quién te cantará”, protagonizada por Nawja Nimri, su compañera en la serie Vis a Vis, pero fue a la de “El fotógrafo de Mauthausen”, con Mario Casas. La española recién se dio cuenta al brindar una entrevista.

La española, que interpreta a Nairobi en la serie La Casa de Papel y a Saray en Vis a Vis, sufrió un divertido despiste en España al ir al estreno de la película El fotógrafo de Mauthausen, protagonizada por Mario Casas, cuando pensaba que estaba asistiendo al estreno de Quién te cantará, dirigida por Carlos Vermut y protagonizada por Nawja Nimri, su compañera en Vis a Vis, que se estaba llevando a cabo el mismo día, pero en otro piso.

Alba llegó, posó para los fotógrafos y habló con la prensa, y fue entonces cuando se dio cuenta de su error.

“Estoy con muchísimas ganas de ver esta película. He estado codo con codo con Najwa cuando la estuvo grabando y con cada cosa que me contaba me daban más ganas de verla”, dijo la actriz, nieta de la gran e inolvidable Lola Flores.

“¿Eres muy seguidora de Mario?”, le preguntó un cronista. “¿De Mario? De Carlos”, respondió sorprendida.

“Esta no es la película de Najwa, ¿eh?”, le dijeron. ¿Cómo que no es la de Najwa?”, tiró ella. “Estamos con Mario, Alba”, le aclaró el periodista haciendo que se diera vuelta y viera que, efectivamente, se había equivocado de estreno: “¡No me lo puedo creer! Estoy flipando. Vale, vale. ¡Lo que me acaba de pasar!”, no pudo evitar decir boquiabierta.

El video del blooper se hizo viral en la red, y no hubo quien no comentara sobre el divertido momento.