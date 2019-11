Alejandro Gerez es un joven que participó del programa Cuestión de Peso por tener 140 kilos, hoy su cuerpo cambió rotundamente y es personal trainer.

Fue en el 2012 cuando Alejandro asistió al programa con 140 kilos y con tan solo 20 años. No obstante, durante su paso por el reality cumplió parte del objetivo hasta conseguir el alta y luego, consiguió mantenerse en su peso.

El tiempo pasó y resulta que Alejandro hace unos años se recibió de personal trainer y preparador físico. De esta manera, el joven disfruta de su cuerpo saludable y un cuerpo muy trabajado.

“La mente es tan fuerte que controla todo, desde cómo nos sentimos hasta cómo nos vemos“, dijo Alejandro en diálogo con TN Show. “A veces me paro frente al espejo, me miro y no puedo creerlo”.

El joven logró bajar al menos 50 kilos en el período en el que estuvo en el programa, no obstante, según se puede ver en sus fotos, a lo largo de los años logró bajar aún más de peso y tonificarlo, tanto que hoy parece otra persona.

No obstante, el joven contó cuáles fueron algunas de sus problemáticas: “Hay cosas como las estrías o la cicatriz de la dermolipectomia que no se modifican, pero entiendo que son secuelas de una guerra propia, de una lucha que llevó sus tristezas y alegrías”, expresó.

Por último, Alejandro contó cuál es su rutina que lleva y que lo ayuda a mantener el cuerpo que tiene: “De lunes a sábado entreno y los domingos salgo a correr. Ahora estoy escribiendo un libro con mi historia, para el año que viene seguramente ya esté terminado. También tengo un proyecto para poder empezar a trabajar de forma voluntaria en hospitales y clínicas especializadas en obesidad”, reveló.