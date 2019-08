Gerardo Romano, un actor que siempre se ha manifestado de manera contundente y polémica en reiteradas oportunidades para reivindicar las medidas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y criticar las de la gestión de Mauricio Macri, realizó un sorpresivo anuncio en contra de Alberto Fernández, candidato a presidente del Frente de Todos, espacio político que él apoya y votó.

Aseguró que, en caso de que la fórmula compuesta por el ex jefe de gabinete y la ex mandataria triunfe en los comicios del mes de octubre, pasará a ser instantáneamente opositor a ellos.

Inicialmente, Romano opinó sobre un colega que se para en el lado de la grieta opuesto al suyo, Luis Brandoni, que en la semana invitó a quienes apoyan al oficialismo a marchar en el día de ayer hacia la Plaza de Mayo en pos de “defender la República”, y para realizar una crítica al actor M, el artista de 73 años afirmó que el deber de un artista es “desnudar el poder”.

“Yo, por nacional y popular, apoyo el gobierno de Fernández, pero en el momento que asuma, yo soy de la oposición”, sostuvo Gerardo en diálogo con Mauro Viale en América, aclarando también que no se volvería parte del macrismo.

“Estoy contento con que sea Alberto Fernández el candidato, que sea un punto de moderación y síntesis. Me gusta su aplomo y experiencia. Una cosa es tener eso y otra es ser un hombre de negocios acostumbrado a currar”, indicó el actor K.

“Brandoni fue un muchacho que en el año 78 me ayudó a mí a sacar a Tato Pavlovsky, un escritor que había sido chupado. Lo tuve dos meses escondido, y él, en un gesto heroico, me ayudó a que lo sacáramos vía Brasil. Alguien que pasa por el peronismo, el comunismo, el radicalismo de Alfonsín, el de ahora que no sé qué título ponerle… lo de que la República está en peligro es un discurso antidemocrático, no lo estuvo durante el kirchnerismo ni en el peronismo. Si lo estuvo en las dictaduras militares”, comentó quien interpreta el papel de Antín en la ficción de la Televisión Pública Argentina, y agregó: “Brandoni tiene casi ochenta años. La muerte está ahí y la vejez es el preludio, como la tuya o la mía”.

Romano trató a Macri de necio e ignorante y tuvo una fuerte opinión sobre los lemas del oficialismo de cara a las elecciones. “Yo les recomiendo a los jóvenes que no caigan en la droga, porque después para salir se tienen que agarrar de lo evangélico y la mente se vacía de contenido. ‘Vamos juntos’, ‘juntos somos imparables’, frases sin contenido discursivo”, disparó.

“Antirrepublicano es lo que dice (Elisa) Carrió sobre lo que ‘los van a sacar muertos’. Hace falta un sentido de alternancia (…) Antirrepublicano es alterar el espíritu de la ley para que en un decreto se establezca que pueden blanquear dinero parientes del presidente de la Nación”, sentenció el actor.

Fuente: MDZ